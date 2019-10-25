 Голова Нацбанку України подав заяву про відставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.07.2020

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Новини

Голова Нацбанку України подав заяву про відставку

Голова Національного банку України Яків Смолій написав заяву про звільнення через систематичний політичний тиск.

Яків Смолій (архівне фото)

Яків Смолій (архівне фото)

Голова Національного банку України Яків Смолій у середу, 1 липня, написав та подав президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням. Про це повідомив Національний банк.

"Протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск. Це унеможливлює ефективне виконання мною як головою покладених на мене обов’язків керівництва діяльністю Національного банку та взаємодію з іншими державними органами. Своєю відставкою я прагну застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні", - заявив Яків Смолій.

Верховна Рада призначила Смолія на посалу голови Нацбанку 15 березня 2018 року. До цього він був виконуючим обов'язки голови НБУ. Раніше Смолій також обіймав посаду заступника голови НБУ, а також працював на керівних посадах в управлінні Національного банку в Тернопільській області, ВАТ "Тернопільський радіозавод "Оріон" і банку "Аваль".

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