 Голова МВС Німеччини закликає посилити міграційні закони | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.01.2019

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Новини

Голова МВС Німеччини закликає посилити міграційні закони

Після хуліганських нападів біженців на мешканців баварського міста Амберг очільник німецького МВС закликає до жорсткіших міграційних правил.

Горст Зеегофер

Горст Зеегофер

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) у середу, 2 січня, закликавпосилити міграційне законодавство в країні. Заява представника правлячого в Баварії Християнсько-соціального союзу, опублікована німецьким виданням Bild, пролунала після інциденту, що трапився у баварському містечку Амберг. Там чотири шукачі притулку, за наявною у німецьких ЗМІ інформацією - громадяни Сирії, Афганістану та Ірану, начебто у стані алкогольного сп'яніння, здійснили серію хуліганських нападів на мешканців міста.

"Таку невмотивовану жорстокість ми не будемо терпіти", - заявив очільник МВС. За словами Зеегофера, коли люди, що подали клопотання про притулок, скоюють злочини, вони мають залишати країну. Якщо ж чинними законами це не передбачено, то закони потрібно змінити, переконаний Зеегофер. Він пообіцяв внести свої пропозиції на розгляд правлячої коаліції.

Інцидент з нападами на перехожих у Амбергу стався 29 грудня неподалік від вокзалу та історичного центру міста. Четверо ймовірно п'яних мігрантів віком від 17 до 19 років напали і завдали легких тілесних ушкоджень загалом дванадцяти перехожим. Зловмисники чинили опір поліції під час затримання. Наразі усі четверо перебувають під вартою. Мотиви нападів невідомі.

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З 2013 по 2018 роки близько 1,8 мільйона осіб подали заяви на отримання притулку в Німеччині. Найчисленніша група шукачів притулку - сирійці.

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Шукачі притулку у Німеччині тепер будуть зобов'язані співпрацювати з владою не лише під час розгляду заяв, але і під час їхніх подальших перевірок. В іншому разі їм загрожує штраф або навтіь ув'язнення.

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