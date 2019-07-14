Голова Державної фіскальної служби України оголосив про відставку

Виконувач обов'язків голови Державної фіскальної служби Олександр Власов написав заяву про відставку. Про це він повідомив у неділю, 14 липня, на своїй сторінці у Facebook.

"Шановний пане президенте! Доїхав додому. Тримаю слово офіцера. Поважаючи вас, як верховного головнокомандувача, гаранта Конституції України, пишу заяву про звільнення від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби", - написав він і додав, що подасть заяву на розгляд уряду 15 липня.

6 липня під час поїздки до Львівської та Закарпатської областей президент України Володимир Зеленський закликав Власова прийняти жорсткі рішення щодо керівників чотирьох митниць -Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької. Власов повідомив, що звільнив їх від виконання обов'язків, однак Зеленський заявив, що ця інформація не збігається з документами і керівники митниць були відправлені у відпустки. У відповідь на це Власов зазначив, що "за цей короткий термін мета досягнута", і ці митники звільнені від виконання обов'язків. 13 липня президент закликав Власова написати заяву про відставку за невиконання в повному обсязі їхньої домовленості про звільнення керівників чотирьох митниць в західних областях України.