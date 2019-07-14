 Голова Державної фіскальної служби України оголосив про відставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.07.2019

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Новини

Голова Державної фіскальної служби України оголосив про відставку

Після скандалу зі звільненням керівників чотирьох митниць виконувач обов'язків голови Державної фіскальної служби України Олександр Власов написав заяву про відставку.

Причиною відставки голови ДФС стали проблеми на митницях

Причиною відставки голови ДФС стали проблеми на митницях

Виконувач обов'язків голови Державної фіскальної служби Олександр Власов написав заяву про відставку. Про це він повідомив у неділю, 14 липня, на своїй сторінці у Facebook.

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Через загибель пораненого поліцейськими 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Дмитро Ценов пішов у відставку. (04.06.2019)

"Шановний пане президенте! Доїхав додому. Тримаю слово офіцера. Поважаючи вас, як верховного головнокомандувача, гаранта Конституції України, пишу заяву про звільнення від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби", - написав він і додав, що подасть заяву на розгляд уряду 15 липня.

6 липня під час поїздки до Львівської та Закарпатської областей президент України Володимир Зеленський закликав Власова прийняти жорсткі рішення щодо керівників чотирьох митниць -Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької. Власов повідомив, що звільнив їх від виконання обов'язків, однак Зеленський заявив, що ця інформація не збігається з документами і керівники митниць були відправлені у відпустки. У відповідь на це Власов зазначив, що "за цей короткий термін мета досягнута", і ці митники звільнені від виконання обов'язків. 13 липня президент закликав Власова написати заяву про відставку за невиконання в повному обсязі їхньої домовленості про звільнення керівників чотирьох митниць в західних областях України. 

 

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