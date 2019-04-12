 Голова військової ради Судану пішов у відставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.04.2019

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Новини

Голова військової ради Судану пішов у відставку

Наступного дня після усунення військовими Судану багаторічного президента країни свій пост залишив і голова чинної військової ради.

Колишній міністр оборони Судану Авад бен Ауф (праворуч), 11 квітня 2019 року

Колишній міністр оборони Судану Авад бен Ауф (праворуч), 11 квітня 2019 року

Міністр оборони Судану Авад бен Ауф у ніч на суботу, 13 квітня, оголосив, що йде у відставку з посади глави військової ради країни. Своїм наступником на цій посаді він призначив генерала Абделя Фаттаха аль-Бурхана, інформує dpa.

DW.COM

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Міністр оборони Судану заявив, що військові перебирають на себе владу в країні, а президент, який керував країною 30 років, відсторонений і заарештований. (11.04.2019)

Авад бен Ауф пішов з посади наступного дня після усунення багаторічного президента Судану Омара аль-Башира в результаті військового перевороту. Військова рада оголосила, що з часом владу передадуть цивільному уряду. Перехідний період за рішенням військової ради, котра перебуватиме на чолі країни, має тривати два роки.

Тим часом керівники акцій протесту, спрямованих проти 75-річного аль-Башира, не прийняли нову владу і закликали до подальшого опору. У столиці країни Хартумі 12 квітня пройшли багатотисячні демонстрації, учасники яких вимагали сформувати громадянський перехідний уряд. Під час останніх демонстрацій щонайменше 16 осіб загинули від випадкових куль поліцейських. Ще 20 осіб зазнали поранень.

Учасники протестів сприйняли відставку бен Ауфа як перемогу, але вони звернулися до аль-Бурхана з вимогою передати владу перехідному уряду.

 

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