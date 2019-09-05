 Голова ВАКС: Посадки топ-корупціонерів з президентом не обговорювали | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 05.09.2019

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Україна

Голова ВАКС: Посадки топ-корупціонерів з президентом не обговорювали

5 вересня розпочав роботу Вищий антикорупційний суд України. Про те, чи готовий він до запуску, про що говорила голова суду з президентом України, Олена Танасевич розповіла в інтерв'ю DW.

Олена Танасевич

Олена Танасевич

У четвер, 5 вересня, запрацював Вищий антикорупційний суд України (ВАКС). Про те, як працюватиме суд і за які перші справи проти корупціонерів візьметься, DW розпитала голову  Вищого антикорупційного суду України Олену Танасевич.

DW: Пані Танасевич, чи все готове для роботи Вищого антикорупційного суду?

Олена Танасевич: Шлях до становлення ВАКС є непростим. Однак, ми його подолали. З травня по вересень 2019 року працівниками апарату ВАКС і суддями було зроблено надзвичайний обсяг роботи: отримано три приміщення, де були проведені ремонтні роботи, сформовано апарат ВАКС і проведено тендерні закупівлі обладнання і меблів. Ті приміщення, які призначені для відвідувачів, ті які призначені для проведення судового розгляду кримінальних проваджень, для роботи слідчих суддів, для роботи суддів апеляційної палати -  вони повністю готові. Збори суддів обрали шістьох слідчих, які здійснюватимуть судовий контроль за дотриманням прав і свобод людини на стадії досудового розслідування, сформовано сім колегій ВАКС першої інстанції і чотири колегії в апеляційній палаті для апеляційного перегляду рішень суду першої інстанції.

За які справи Виший антикорупційний суд буде братись найперше?

Питання щодо пріоритетності справ у судді ніколи не постає, бо кожна справа пріоритетна. Якщо йдеться про технічні моменти, - то за хронологічним надходженням справ вони будуть розподілятися автоматично і передаватись колегіям.

НАБУ вже передало вам справи?

Поки що ні.

Чому так?

Офіційний початок - 5 вересня 2019 року, з 9-ої години ранку. Цього дня до нас вже повинні надходити матеріали. Однак треба розуміти, що ці матеріали мають бути підготовлені для передачі їх до суду. Зараз заходять вже клопотання та подання до слідчих суддів, однак кримінальні провадження на сьогодні ще не надійшли.

Зараз Ви не бачили жодної справи проти жодного топ-корупціонера?

Ще не надійшли провадження.

В інтерв’ю, яке президент України Володимир Зеленський днями дав актору Станіславу Боклану, він говорив про те, що вже призначений генеральний прокурор, а восени починає роботу Антикорупційний суд. Саме тому вже восени можуть з’явитись перші посадки. Чи так це? 

DW.COM

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Якщо дозволите, то я дещо виправлю запитання. Мені здається, що у сфері кримінальної юстиції немає місяця для жартів та влучних висловів і тому варто говорити про обвинувальні вироки за якими передбачене покарання у вигляді позбавлення волі. Якщо йдеться про обвинувальні вироки, про строки їх ухвалення, то одразу можу зазначити, що передбачити строк розгляду кримінального провадження у суді неможливо. Адже цей строк залежить не від колегії судів, а від багатьох факторів. Кількості обвинувачених: чим їх більше тим складніша справа, від кількості епізодів з якими це обвинувачення прив’язане, чим їх більше тим складніша справа і тим потрібен більший час для того, щоб її розглянути. Цей строк також залежить від кількості доказів і від видів доказів. Коли йдеться про результати негласних слідчих службових дій, коли здійснювався запис розмов, наприклад, і цей запис триває понад 20 годин, то очевидно суд зобов'язаний дослідити кожен доказ, а деякі, суд досліджує двічі, повторно, тому говорити про строки розгляду кримінальних проваджень я не можу. Я не вмію передбачати майбутнє.

Ми бачимо що президент України прагне пришвидшити роботу Верховної Ради і депутати працюють уночі. Очевидно, що президент хоче, аби були результати одразу. Чи відчуваєте Ви що таким чином може чинитись тиск на суд?

У мене такого відчуття немає, що до можливого тиску на суддів ВАКС.

Ви зустрічались з Володимиром Зеленським?

Так, на початку червня.

Розкажіть про зустріч, як пройшла? Які враження?

Враження цілком позитивні. Тема зустріч  - це забезпечення ВАКС приміщенням і за результатами зустрічі станом на теперішній час ВАКС забезпечено тимчасовими трьома приміщеннями. Одне з них - це вулиця Хрещатик, 42 у Києві, де будуть працювати слідчі суду, Хрестовий провулок, 4 у Києві, де буде працювати апеляційна палата ВАКС і це проспект Перемоги, 41, де будуть працювати судді першої інстанції, що будуть розглядати кримінальні провадження по суті і тому я вважаю, що наша зустріч із паном президентом є приклад взаємодії між органами державної влади, дуже такий зразковий я б сказала.

Не було розмов про те, кого б президент хотів першимбачити за ґратами з топ-корупціонерів?

Ні, таких розмов не було.Несподіване запитання.

Здається, що у Володимира Зеленського особливе ставлення до Петра Порошенка. Чи може він бути в списку тих, хто може опинитися за ґратами?

Я не вмію передбачати  майбутнє. Я не можу надати коментар будь-який . Він буде не доречним.

Ви були суддею першої інстанції Печенізького суду Харківської області. Тепер є головою такої важливої для країни інституції  як Антикорупційний суд. Що вас мотивувало піти на цю посаду?

Мотивувала ініціатива колег щодо того, щоб я обійняла цю посаду. Я переконана у тому, що якщо твої колеги або їх частина, бачить тебе керівником цієї установи, - то це велика честь і велика відповідальність. Хотілося б створити суд, який був би ідеальний за всіма параметрами, щоб як судова установа він був зручний для працівників апарату, для суддів для відвідувачів, щоб розгляд справ відбувався зі суворим дотриманням процесуального законодавства, щоб ті рішення, які буде ухвалювати суд, були найвищої якості. Я думаю ця місія цілком здійсненна.

Які справи розглядали, як суддя першої інстанції Печенізького суду Харківської області?

Всі категорії справ, серед них були кримінальні провадження, цивільні справи, адміністративні і справи про адміністративні правопорушення.

Чи можете згадати випадки коли справді рішення давались не просто і багато було сумнів.

Зазвичай до цієї категорії належать ті кримінальні провадження, де передбачені покарання у вигляді позбавлення волі. До цих справ належать цивільні справи, які пов'язані з вирішенням долі дітей. Це завжди складні справи в тому контексті, що необхідно перевірити надзвичайно багато аспектів. Хоча кожна справа є особливою.

Були погрози до Вас як до судді?

Бог милував.

Хабарі?

Борони боже!

Зарплата у суддів ВАКС дозволяє бути незалежними?

Як на мене, повністю дозволяє. Станом на сьогодні заробітна плата, а точніше суддівська винагорода суддів ВАКС, прирівняна до суддів Апеляційного суду і становить 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. До цієї заробітної плати додаються ще надбавки, які залежать від стажу роботи суддів.

Ваша заробітна плата вона відрізняється від тієї, яку Ви отримували на останньому місці роботи?

Станом на сьогодні, коли суд не здійснює повноважень і судді теж, ми не отримуємо надбавок з травня по вересень 2019 року, ми отримуємо тільки оклад і він становить без врахування податків 76 тисяч гривень. 

Як почувається суддя-жінка на новій посаді?

Мабуть мені таланило в житті і я ніколи не відчувала жодних проявів дискримінації за гендерним ознакою. Тому і зараз будучи обраною я не прив’язувала це питання до своєї статі. Зовсім. 

Повну версію інтерв’ю дивіться тут:

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