Голова Бундестагу спростував чутки про можливу відставку Меркель

Голова Бундестагу Вольфґанґ Шойбле (Wolfgang Schäuble) спростував чутки про можливу дострокову відставку канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel). "Пані Меркель є федеральною канцлеркою і залишиться федеральною канцлеркою до кінця каденції парламенту", - заявив він у суботу, 18 травня, в інтерв'ю радіостанції суспільного-правового мовника rbb.

За словами Шойбле, подальше перебування Меркель на посаді глави уряду Німеччини схвалює переважна більшість німців. "Якщо ви подивитеся на результати опитувань, то побачите, що значна, зростаюча більшість німців вважає це абсолютно правильним", - зазначив голова Бундестагу. Він додав, що зміна глави уряду під час каденції - непроста справа і не відповідає духу Конституції ФРН.

Шойбле також заперечив, що Меркель нібито може передати свою посаду голові Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer). "Порядок престолонаступництва добре відрегульований у монархії. Однак в демократії вирішує та чи інша більшість, тому відставок на користь когось іншого не буває", - зазначив він.

Минулого року Анґела Меркель (Angela Merkel) пішла з посади голови ХДС, однак заявила, що планує перебувати на посаді канцлера ФРН до кінця терміну її повноважень, який завершиться у 2021 році. Вона заявляла, що після закінчення поточної каденції на чолі уряду збирається повністю піти з політики. За словами Меркель, вона не має наміру висувати свою кандидатуру ані на посаду канцлера, ані в депутати Бундестагу. Обіймати інші посади в Євросоюзі після того, як завершиться її канцлерство, політикиня теж не прагне.