 Гола правда про мігрантів у Німеччині (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 21.11.2019

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Політика й суспільство

Гола правда про мігрантів у Німеччині (відео)

Німеччина - найпопулярніша країна для еміграції в Європі. Хто сюди іммігрує, скільки серед приїжджих українців і чи вдається всім знайти роботу?

Німеччина - країна мігрантів? Міфи та правда (DW)

Німеччина - країна мігрантів? Міфи та правда

Чи дійсно Німеччина - найпопулярніша країна для еміграції в Європі? Чи справді більшість приїжджих біженці? Чи всім вдається знайти роботу? Чи раді емігрантам у Німеччині? І чи ускладнює німецький термін "міграційне походження" життя? Німеччина залишається однією з найпопулярніших країн для еміграції і серед українців. Скільки їх тут і як влаштовуються? Відповіді на всі ці питання - у відео DW:

 

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У Німеччині викрили мережу нелегального працевлаштування українців

Група зловмисників незаконно працевлаштовувала українців, які приїздили до ФРН начебто з туристичною метою. Для викриття мережі федеральна поліція провела одночасну спецоперацію в шістьох федеральних землях. (14.11.2019)  

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Німеччині слід і далі приймати мігрантів, передусім з України та Західних Балкан, для збереження конкурентоспроможності економіки, вважає німецький учений Герберт Брюкер. Що це означає для самої України? Інтерв'ю DW. (07.11.2019)  

За 20 років кожен третій житель ФРН матиме міграційне походження - прогноз

Через 20 років майже кожен третій житель Німеччини матиме міграційне походження, прогнозує дослідник міграції Герберт Брюкер. (04.11.2019)  

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