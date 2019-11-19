Гола правда про мігрантів у Німеччині (відео)

Німеччина - найпопулярніша країна для еміграції в Європі. Хто сюди іммігрує, скільки серед приїжджих українців і чи вдається всім знайти роботу?
Чи дійсно Німеччина - найпопулярніша країна для еміграції в Європі? Чи справді більшість приїжджих біженці? Чи всім вдається знайти роботу? Чи раді емігрантам у Німеччині? І чи ускладнює німецький термін "міграційне походження" життя? Німеччина залишається однією з найпопулярніших країн для еміграції і серед українців. Скільки їх тут і як влаштовуються? Відповіді на всі ці питання - у відео DW:
Група зловмисників незаконно працевлаштовувала українців, які приїздили до ФРН начебто з туристичною метою. Для викриття мережі федеральна поліція провела одночасну спецоперацію в шістьох федеральних землях. (14.11.2019)
Німеччині слід і далі приймати мігрантів, передусім з України та Західних Балкан, для збереження конкурентоспроможності економіки, вважає німецький учений Герберт Брюкер. Що це означає для самої України? Інтерв'ю DW. (07.11.2019)
Через 20 років майже кожен третій житель Німеччини матиме міграційне походження, прогнозує дослідник міграції Герберт Брюкер. (04.11.2019)