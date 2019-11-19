Гола правда про мігрантів у Німеччині (відео)

Чи дійсно Німеччина - найпопулярніша країна для еміграції в Європі? Чи справді більшість приїжджих біженці? Чи всім вдається знайти роботу? Чи раді емігрантам у Німеччині? І чи ускладнює німецький термін "міграційне походження" життя? Німеччина залишається однією з найпопулярніших країн для еміграції і серед українців. Скільки їх тут і як влаштовуються? Відповіді на всі ці питання - у відео DW: