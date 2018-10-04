Глухів після Мішеля Терещенка: з чим залишилось місто

"Це наша Ейфелева вежа!" - починає розмову чоловік уже старшого віку, коли бачить, що фотографую водонапірну вежу, що в самому центрі Глухова - районного центру в Сумській області. Хитро посміхається та намагається зрозуміти, чи його іронія була вдалою. Не дочекавшись відповіді, 65-річний Юрій, який все життя живе в Глухові, пояснює, що натякав на французьке походження мера міста Мішеля Терещенка.

За словами чоловіка, місто вже кілька днів поспіль обговорює неочікувані заяви Терещенка: спочатку оголосив про відставку з мерської посади, а згодом - про свій намір балотуватися в президенти України.

"Ех, шкода, що з маленькою Францією у Глухові не склалося", - каже чоловік та знов піднімає очі на водогін. Погляд його приковується до рудої цегли, що видніється з-під старої штукатурки, великі шматки якої вже давно впали на землю. Після кількох мовчазних хвилин Юрій обертається та каже: "Приємно було поговорити українською. Поряд Росія, тому ми тут не часто нею говоримо".

Водонапірну вежу в Глухові деякі місцеві жителі жартома називають "Ейфелева вежа"

До українсько-російського кордону від Глухова - лише 15 кілометрів. Найпростіше зі столиці до прикордонного міста дістатися автобусом Київ-Москва, який двічі на день проходить повз районний центр, найближча залізнична станція в сусідньому місті Шостка за 45 кілометрів.

Чи не кожна друга-третя будівля у центрі міста - пам'ятка архітектури, що нагадує про історичне минуле цього гетьманського краю. Адже саме в Глухові свого часу благословили чотирьох гетьманів України - Скоропадського, Полуботка, Апостола та Разумовського, а на Мазепу наклали анафему.

Очікування і реальність

Про відомий рід українських меценатів-цукрозаводчиків Терещенків знає ледве не кожен мешканець Глухова - у найбільшому храмі міста розташована родинна усипальниця, а центральна вулиця райцентру названа теж на їхню честь. Саме нащадком цього роду і є Мішель Терещенко.

Три роки тому, коли парижанин Мішель Терещенко став міським головою Глухова, у місті його перемогу називали чудом європейської демократії. За нього тоді віддали голоси близько 65 відсотків жителів Глухова. "Люди повірили у нього! Пам'ятали скільки добра місту зробили його пращури та очікували від нього того ж", - розповідає Тетяна, яка теж голосувала за Мішеля, як його називають у місті.

Тепер Тетяна каже, що відставку мера відверто сприймає як особисту образу: "Дав надію нам, фактично нічого не лишив по собі та пішов". Жінка піднімає руку в бік пам'ятника Тарасу Шевченкові та емоційно вигукує: "Оце й все, що змінилось у місті. Ще кілька тротуарів за останній рік. Більше я не побачила нічого".

Пам'ятник Тарасу Шевченкові в Глухові

Пам'ятна композиція на честь Тараса Шевченка справді виглядає чи не єдиним новим об'єктом на весь центр міста. У парку, що прилягає до неї, раніше був Ленін, проте ще у перші дні свого мерства Терещенко розпорядився прибрати скульптуру, пообіцявши спорудити фонтан на цьому місці. Проте й до сьогодні тут лише розбиті доріжки та плити.

Зміни залишилися непоміченими

Основні обіцянки, які давав Мішель Терещенко перед обранням мером, стосувалися саме покращення якості життя. Люди очікували, що зміниться не тільки вигляд міста, але й відчутним буде економічне поліпшення, зокрема збільшення робочих місць та прихід іноземних інвесторів. Багато планів було в Терещенка й щодо туристичних перспектив міста. Проте результати роботи над цим сьогодні важко назвати відчутними.

Центральні вулиці міста продовжують виглядати недоглянутими, історичні будівлі залишаються в занедбаному стані, а буму робочих місць так і не відбулось.

Центр Глухова - вулиця Терещенків

Однак, на сайті Глухівської міської ради із щорічних звітів Мішеля Терещенка абсолютно всі можуть дізнатися про витрати і діяльність, якою він займався на посаді. А також підтвердження його слів, що бюджет Глухова зріс майже втричі у порівнянні з 2015 роком. Серед іншого, йому вдалося економити кошти на державних закупівлях через роботу системи Prozorro, збільшити матеріальну допомогу на лікування за рахунок міського бюджету та придбати кілька одиниць спецтехніки для міста.

"Я чула, що у якомусь районі замінили каналізацію і закупили якесь нове обладнання в лікарню. Але ж для простих людей це непомітні зміни, хоча, можливо, й набагато важливіші, ніж тротуари. Наочні зміни виявилися обіцянками-цяцянками Терещенка", - каже глухівчанка Олена, яка працює в місцевій школі.

Романтик з іншого світу

"Ми взагалі поза політикою", - спочатку відмовляються від розмови молоді люди з Глухова. Врешті здаються під напливом запитань та пояснюють: "Ми не голосували за Мішеля Терещенка. Просто не бачили сенсу. Він людина з іншого світу - все життя прожив у Європі, йому не зрозуміти нас. У нашій області панує, можна сказати, мафія однієї людини. Усі тут знають його ім'я, тому не дивно, що Терещенко здався", - емоційно пояснює юна глухівчанка, не називаючи свого імені.

Спротив з боку старих еліт у регіоні, за словами Терещенка, й стали основною причиною його відставки з посади мера. "Після Майдану система так і не змінилась: області й міста разом з впливовими державними посадами й надалі купуються й продаються. Чинне законодавство робить міських голів цілковито залежними від забаганок обласної влади й заручниками депутатського корпусу. Жодна проблема Глухова не вирішується у Глухові", - прокоментував Терещенко своє рішення під час прес-конференції у Києві, 1 жовтня.

Тепер Терещенко хоче балатуватися на посаду президента України, аби розпочати зміни з центральної влади. "Терещенко вірить, що зможе зламати цю систему, і ми у нього повірили. Щодо його чесності нема сумнівів. Але він - занадто м'яка та делікатна людина, словом, романтик. Не думаю, що проти цієї гідри корупції в нього є шанси, проте спостерігатиму за ним", - розповідає Ірина, яка щиро підтримувала Мішеля Терещенка на посаді мера Глухова.

Відповідаючи на запитання DW, Мішель Терещенко переконує, що після нього у Глухові залишається команда, яка здатна втілити його задуми у життя, зокрема називає ім’я секретарки міської ради Олени Демішевої. "У мене фантастична команда у Глухові, працьовиті та чесні люди. Я у них вірю", - додав він.

Місцеві ж, здебільшого, скептично ставляться до реалізації цих планів. Однак, Мішель Терещенко й до сьогодні фактично залишається міським головою Глухова, адже міська рада так і не спромоглася зібрати кворум та проголосувати за його відставку.