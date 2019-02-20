Глибина поля: фотографії лауреата німецької премії Себастьяна Салгаду (фотогалерея)

Диво-істота з паризького зоопарку (18.10.2019)

У нового мешканця одного з паризьких зоопарків немає ні мозку, ні рота, зате є сотні органів розмноження - спорангіїв. Це не тварина, не гриб і не рослина. Що ж це таке? Дивіться!