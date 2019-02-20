 Глибина поля: фотографії лауреата німецької премії Себастьяна Салгаду (фотогалерея) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 21.10.2019

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Культура й стиль життя

Глибина поля: фотографії лауреата німецької премії Себастьяна Салгаду (фотогалерея)

Бразильський фотожурналіст Себастьян Салгаду цьогоріч здобув Премію миру німецьких книготорговців. DW зібрала кілька його робіт у фотодобірці.

  • Натхнений природою

    Глибина поля: фотографії лауреата німецької премії Себастьяна Салгаду

    Натхнений природою

    Себастьян Салгаду та його дружина Лелія Ванік Салгаду на тлі Instituto Terra - одного з проєктів фотографа у бразильському штаті Мінас-Жерайс. З кінця 1990-х років робота Салгаду як фотографа у вигляді збірок на кшталт Genesis супроводжується його власним великим проєктом з відновлення лісів. Це ще один спосіб звернути увагу на наслідки глобалізації, які він документує за допомогою сильних фото.

  • Жінки у поселенні народу зое

    Глибина поля: фотографії лауреата німецької премії Себастьяна Салгаду

    Жінки у поселенні народу зое

    На цьому фото Салгаду закарбував жінок у поселенні народності зое в Бразилії, які використовують червоні плоди рослини аннато, аби фарбувати тіло. Зое - народність, яка проживала ізольовано від зовнішнього світу глибоко у джунглях Амазонки на півночі Бразилії, допоки не була відкрита у 1980-х роках. Це фото також було в центрі документального фільму про Салгаду режисера Віма Вендерса "Сіль Землі".

  • Великі перспективи

    Глибина поля: фотографії лауреата німецької премії Себастьяна Салгаду

    Великі перспективи

    Характерні для Салдагу чорно-білі фотографії виглядають часом як пейзажні картини. Це фото, зроблене 2010 року, демонструє магічну велич національного парку "Великий каньйон" в Аризоні, США, у місці злиття річок Колорадо та Мала Колорадо на території резервації народу навахо.

  • Genesis

    Глибина поля: фотографії лауреата німецької премії Себастьяна Салгаду

    Genesis

    Для свого фотоесейного проєкту Genesis Салгаду подорожував протягом восьми років. Під час 32 поїздок у найвіддаленіші куточки світу він закарбував на своїх світлинах первинну природу в типовому для себе чорно-білому стилі чіароскуро. Це фото чайок було представлене на виставці, присвяченій проєкту Genesis, 2015 року в Берліні.

  • Гармонія

    Глибина поля: фотографії лауреата німецької премії Себастьяна Салгаду

    Гармонія

    Ця світлина - також частина проєкту Genesis. На ній Салгаду, який також є послом доброї волі ЮНІСЕФ та почесним членом Академії мистецтв і наук США, закарбував народність ваура під час риболовлі на озері Піулага в Бразилії. Це місце розташоване в штаті Мату-Гросу, який теж потерпає від винищення лісів.

  • Золота лихоманка

    Глибина поля: фотографії лауреата німецької премії Себастьяна Салгаду

    Золота лихоманка

    1986 року Салгаду продемонстрував свою майстерність як фотожурналіст, закарбувавши золоту лихоманку сучасності в золотовидобувному регіоні Серра-Пелада на півночі Бразилії, де тисячі людей віддалися сліпій надії знайти своє щастя. На цій світлині видно конфлікт між шахтарями та бразильськими військовими на тлі божевільної, хаотичної золотої лихоманки.

  • Закарбовуючи час

    Глибина поля: фотографії лауреата німецької премії Себастьяна Салгаду

    Закарбовуючи час

    2008 року Салгаду представив у різних країнах світу свою виставку In Principio, яка включала 60 світлин тих, хто вирощує та збирає каву, з різних куточків планети. Аби назбирати матеріал для виставки, Салгаду здійснив низку подорожей з 2002 по 2007 роки - у Бразилії, Індії, Ефіопії, Гватемалі та Колумбії, надавши безликій ранковій чашці кави обриси справжніх життів та пейзажів.

    Автор: Стюарт Браун, Данило Білик


  • Натхнений природою

    Глибина поля: фотографії лауреата німецької премії Себастьяна Салгаду

    Натхнений природою

    Себастьян Салгаду та його дружина Лелія Ванік Салгаду на тлі Instituto Terra - одного з проєктів фотографа у бразильському штаті Мінас-Жерайс. З кінця 1990-х років робота Салгаду як фотографа у вигляді збірок на кшталт Genesis супроводжується його власним великим проєктом з відновлення лісів. Це ще один спосіб звернути увагу на наслідки глобалізації, які він документує за допомогою сильних фото.

  • Жінки у поселенні народу зое

    Глибина поля: фотографії лауреата німецької премії Себастьяна Салгаду

    Жінки у поселенні народу зое

    На цьому фото Салгаду закарбував жінок у поселенні народності зое в Бразилії, які використовують червоні плоди рослини аннато, аби фарбувати тіло. Зое - народність, яка проживала ізольовано від зовнішнього світу глибоко у джунглях Амазонки на півночі Бразилії, допоки не була відкрита у 1980-х роках. Це фото також було в центрі документального фільму про Салгаду режисера Віма Вендерса "Сіль Землі".

  • Великі перспективи

    Глибина поля: фотографії лауреата німецької премії Себастьяна Салгаду

    Великі перспективи

    Характерні для Салдагу чорно-білі фотографії виглядають часом як пейзажні картини. Це фото, зроблене 2010 року, демонструє магічну велич національного парку "Великий каньйон" в Аризоні, США, у місці злиття річок Колорадо та Мала Колорадо на території резервації народу навахо.

  • Genesis

    Глибина поля: фотографії лауреата німецької премії Себастьяна Салгаду

    Genesis

    Для свого фотоесейного проєкту Genesis Салгаду подорожував протягом восьми років. Під час 32 поїздок у найвіддаленіші куточки світу він закарбував на своїх світлинах первинну природу в типовому для себе чорно-білому стилі чіароскуро. Це фото чайок було представлене на виставці, присвяченій проєкту Genesis, 2015 року в Берліні.

  • Гармонія

    Глибина поля: фотографії лауреата німецької премії Себастьяна Салгаду

    Гармонія

    Ця світлина - також частина проєкту Genesis. На ній Салгаду, який також є послом доброї волі ЮНІСЕФ та почесним членом Академії мистецтв і наук США, закарбував народність ваура під час риболовлі на озері Піулага в Бразилії. Це місце розташоване в штаті Мату-Гросу, який теж потерпає від винищення лісів.

  • Золота лихоманка

    Глибина поля: фотографії лауреата німецької премії Себастьяна Салгаду

    Золота лихоманка

    1986 року Салгаду продемонстрував свою майстерність як фотожурналіст, закарбувавши золоту лихоманку сучасності в золотовидобувному регіоні Серра-Пелада на півночі Бразилії, де тисячі людей віддалися сліпій надії знайти своє щастя. На цій світлині видно конфлікт між шахтарями та бразильськими військовими на тлі божевільної, хаотичної золотої лихоманки.

  • Закарбовуючи час

    Глибина поля: фотографії лауреата німецької премії Себастьяна Салгаду

    Закарбовуючи час

    2008 року Салгаду представив у різних країнах світу свою виставку In Principio, яка включала 60 світлин тих, хто вирощує та збирає каву, з різних куточків планети. Аби назбирати матеріал для виставки, Салгаду здійснив низку подорожей з 2002 по 2007 роки - у Бразилії, Індії, Ефіопії, Гватемалі та Колумбії, надавши безликій ранковій чашці кави обриси справжніх життів та пейзажів.

    Автор: Стюарт Браун, Данило Білик


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  • Їжачку, прокинься!, 1998 рік

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    "Їжачку, прокинься!", 1998 рік

    Серед героїв українського фотографа - безпритульні діти. До дітей, які на світлині, він прийшов на запрошення "Їжачка" о першій ночі. Той уже спав на сходах будівлі, і друзі кинулися будити "Їжачка". Зараз на цьому місці у Києві - торгівельний центр "Олімпіський".

  • Вова та його друг-курча, 1995 рік

    "Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні

    "Вова та його друг-курча", 1995 рік

    Світлина зроблена в Одесі, у дитячому будинку сімейного типу в родині Мартиненків. "Якщо я фотографую людей, то маю передати їхні емоції. І свої, звісно", - каже фотограф у розмові з DW.

  • Сестри, 2013 рік

    "Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні

    "Сестри", 2013 рік

    Село Степове, Україна. Глядєлов сподівається, "що глядач хоча б частково розділить ті емоції, які були в мене під час фотографування".

  • Гідропарк, Київ, 1998 рік

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    Гідропарк, Київ, 1998 рік

    Фотографія може показувати. А от який урок з неї можна винести, питання вже до глядача, переконаний Олександр Глядєлов. "І досі як науковець я досліджую певні процеси людського життя, вивчаю їх", - каже він про фотографію та життя.

  • Морг у російській колонії, 2001

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    Цей знімок з російського Маріінська - з колонії для хворих на туберкульоз № 33. На передньому плані - тіло в'язня, який помер від голоду на шляху з Москви до виправної колонії в Сибіру, пояснює Глядєлов. "Це концентрований жах", - додає фотограф.

  • Майдан, 19 лютого 2014 року

    "Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні

    Майдан, Київ, 19 лютого 2014 року

    Остання барикада протестувальників на Майдані, яка палає. Глядєлов був на акціях в центрі української столиці від їхнього початку. Потім його фотографії з Революції Гідності демонструвалися у низці світових столиць. Відвідувачі виставок ставили чимало запитань, адже хотіли розібратися в подіях в Україні, каже він.

  • Битва за Іловайськ, серпень 2014 року

    "Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні

    Битва за Іловайськ, серпень 2014 року

    Українські артилеристи готуються до атаки по позиціях противника поблизу Іловайська. Після того, як було зроблене це фото, сталася артилерійська дуель - на цьому місці загинули 18 українських військових. Сам Глядєлов під Іловайськом дістав поранення - осколок потрапив у ногу.

  • Згорілий український танк, серпень 2014 року

    "Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні

    Згорілий український танк, серпень 2014 року

    Глядєлов каже, що на Заході існують ідеалізовані уявлення про сучасну війну. Мовляв, добре екіпіровані солдати десь у пустелі "воюють проти моджахедів з іржавими "Калашніковими". Глядачі в Європі могли порівняти фотографії з Донбасу лише зі свідченнями з Другої світової. На фото - підбитий танк ЗСУ, битва за Іловайськ, село Грабське (серпень 2014 року).

  • Berlin Ausstellung Fotograf Alexander Glyadyelov Ukraine (Eric Pawlitzky)

    "Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні

    Скромний гуманіст

    "Його фото сповнені людяністю, емпатією та стриманістю", - пишуть німецькі оглядачі про виставку Глядєлова. Це перше знайомство Берліна з його роботами. Виставка триває з 9 вересня до 15 листопада у галереї Alles Mögliche.

  • Олександр Глядєлов

    "Життя, смерть, любов та інші невідворотні обставини" - виставка українського фотографа у Берліні

    30 років у фотографії

    Олександру Глядєлову - 62 роки. Народився у Польщі у родині військового, здобув технічну освіту. Потім тривалий час працював у сфері спортивно-гірського туризму. Нині активно співпрацює з "Лікарями без кордонів", його фото також використовують міжнародні організації HRW, The Global Fund, UNAIDS, UNICEF. Світлини Глядєлова виставлялись, зокрема, в Лондоні, Парижі, Мілані та Гамбурзі.

    Автор: Стас Соколов, Наталія Мехед


Дивитись відео 02:17

Війна в одному фото дитини (20.02.2019)

DW.COM

Глибина поля: фотографії лауреата німецької премії Себастьяна Салгаду

Бразильський фотожурналіст Себастьян Салгаду цьогоріч здобув Премію миру німецьких книготорговців. DW зібрала кілька його робіт у фотодобірці. (21.10.2019)  

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Атлети з цілого світу змагаються у Бразилії на Олімпіаді представників корінних народностей. Вони міряються силами у перетягуванні каната, стрільбі з лука, метанні списа та інших традиційних дисциплінах. (30.10.2015)  

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Аудіо й відео до теми

Війна в одному фото дитини (20.02.2019)  

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Бразильський фотожурналіст Себастьян Салгаду цьогоріч здобув Премію миру німецьких книготорговців. DW зібрала кілька його робіт у фотодобірці.

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