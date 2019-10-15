Главу уряду Каталонії судять через символіку руху за незалежність

У Барселоні в понеділок, 18 листопада, розпочався суд над главою каталонського уряду Жоакімом (Кімом) Торрою. Його обвинувачують в непокорі, оскільки він не прибрав з урядової будівлі символіку прихильників незалежності регіону - жовті стрічки та банер із закликом звільнити ув'язнених лідерів руху за незалежність.

Виборча комісія Іспанії у березні вимагала від каталонського уряду зняти цю символіку перед парламентськими виборами, що відбулися наприкінці квітня. Таким чином мав бути збережений політичний нейтралітет інституцій. Однак Торра двічі проігнорував цю вимогу.

Обвинувачення вимагає заборонити Торрі обіймати виборні посади упродовж 20 місяців, а також оштрафувати на 30 тисяч євро.

Торра визнав, що не виконав розпорядження виборчої комісії. "Я не дотримувався (розпорядження. - Ред.) або, іншими словами, я не підкорився", - сказав він у суді, виступаючи каталонською мовою. Він додав, що органи з проведення виборів не мають "компетенції" наказувати зняти символіку, оскільки вони "не вищі за ієрархією", ніж глава уряду Каталонії, цитує агенція AFP.

Нагадаємо, в другій половині жовтня Каталонією прокотилася хвиля масових акцій протесту проти винесення судом вироків про тривале ув'язнення для колишніх каталонських урядовців та лідерів руху за незалежність регіону. Дев'ятеро з 12 обвинувачених були засуджені Верховним судом Іспанії до позбавлення волі на строки від дев'яти до 13 років. Їх визнано винними в організації забороненого Мадридом референдуму за відокремлення Каталонії від Іспанії, який відбувся у жовтні 2017 року.