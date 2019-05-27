 Глави німецького та французького МЗС відвідають Україну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.05.2019

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Новини

Глави німецького та французького МЗС відвідають Україну

Міністри закордонних справ Німеччини та Франції Гайко Маас та Жан-Ів Ле Дріан обговорять з президентом України Володимиром Зеленським шляхи вирішення ситуації на Донбасі.

Жан-Ів Ле Дріан (ліворуч) та Гайко Маас

Жан-Ів Ле Дріан (ліворуч) та Гайко Маас

Очільники міністерств закордонних справ Німеччини та Франції Гайко Маас (Heiko Maas) та Жан-Ів Ле Дріан у четвер, 30 травня, відвідають Київ. Вони планують обговорити з президентом України Володимиром Зеленським план мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Обидва міністри мають намір "дати новий імпульс" переговорному процесу, повідомила у середу, 29 травня, речниця німецького МЗС Марія Адебар (Maria Adebahr), передає агенція dpa.

Франція та Німеччина хочуть запевнити українську сторону у підтримці "на цьому важливому перехідному етапі", пояснила представниця МЗС, зазначає агенція AFP. За її словами, той факт, що Київ одразу відвідають два міністри "свідчить про велику увагу" до ситуації. Німецьке МЗС продовжує наполягати на тому, що мир на Сході України вдасться встановити за умови виконання Мінських домовленостей.

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Канцлерка Німеччини Анґела Меркель привітала Володимира Зеленського зі вступом на посаду президента України. Лідери ФРН і України обговорили, зокрема, ситуацію на Донбасі. (24.05.2019)

Президент України Володимир Зеленський уперше відвідав передові позицій українських військ на Луганщині. (27.05.2019)

Ще однією темою зустрічі Мааса та Ле Дріана з Зеленським буде проведення реформ в Україні, зокрема щодо боротьби з корупцією. Представниця МЗС ФРН зазначила, що у цій сфері у українських громадян є "великі очікування". Напередодні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що найближчим часом має намір організувати переговори щодо конфлікту на Донбасі на рівні глав держав у "нормандському форматі".

Як повідомлялося, у своїй інавгураційній промові Володимир Зеленський пообіцяв завершити війну на Донбасі. Він заявив, що Україна готова до діалогу, але першим кроком для цього стане повернення всіх українських полонених.

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