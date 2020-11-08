 Глави МЗС ФРН, Іспанії та Швеції закликали до ядерного роззброєння | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.07.2021

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Новини

Глави МЗС ФРН, Іспанії та Швеції закликали до ядерного роззброєння

Країнам з ядерною зброєю слід скорочувати арсенали та припинити її випробування, йдеться у спільному зверненні перед самітом Стокгольмської ініціативи.

Півнчінокорейська ракета, здатна нести ядерну зброю (архівне фото)

Півнчінокорейська ракета, здатна нести ядерну зброю (архівне фото)

Країнам, які володіють ядерною зброєю, необхідно здійснювати подальші рішучі кроки з роззброєння. З таким закликом міністри закордонних справ Німеччини, Іспанії та Швеції Гайко Мас (Heiko Maas), Аранча Гонсалес Лая і Анн Лінде виступили в гостьовому коментарі для видання Rheinische Post, опублікованому в понеділок, 5 липня.

Серед іншого автори пропонують зменшити роль ядерної зброї в стратегіях і доктринах, знизити загрозу випадкового застосування ядерної зброї, продовжувати скорочувати ядерні арсенали і створити основу для нового покоління угод про контроль над озброєннями.

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Заклик повністю припинити випробування ядерної зброї

Стаття вийшла друком з нагоди саміту Стокгольмської ініціативи з роззброєння, що відбудеться 5 липня в Мадриді. Необхідно повністю припинити випробування ядерної зброї, зазначається у статті.

Стокгольмська ініціатива була запущена в 2019 році. Разом з Німеччиною, Іспанією і Швецією учасниками проєкту є Аргентина, Індонезія, Йорданія, Казахстан, Канада, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Фінляндія, Швейцарія, Ефіопія, Південна Корея і Японія.

У світі зросла кількість розгорнутих одиниць ядерної зброї

За 2020 рік кількість розгорнутих одиниць ядерної зброї в світі зросла з 3720 до 3825. У США й Росії за рік ця кількість збільшилася приблизно на 50 одиниць, випливає з доповіді Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), оприлюдненої в середині червня.

При цьому загальна кількість одиниць ядерної зброї в світі зменшилася з 13 400 до 13 080. Більше 90 відсотків арсеналу припадає на Сполучені Штати і Росію, решту ділять між собою Великобританія, Ізраїль, Індія, Китай, Пакистан, Північна Корея і Франція.

Контроль над ядерними озброєннями став однією з тем зустрічі президентів США і РФ Джозефа Байдена і Володимира Путіна в Женеві. Вашингтон і Москва "навіть в періоди напруженості здатні до прогресу в досягненні спільної мети передбачуваності в стратегічній сфері, зменшуючи ризик збройних конфліктів і загрозу ядерної війни", зазначили лідери двох країн у спільній заяві.

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