 Глава USADA закликає WADA відсторонити Росію від Олімпіади в Токіо | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.11.2019

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Новини

Глава USADA закликає WADA відсторонити Росію від Олімпіади в Токіо

Раніше у Всесвітньому антидопінговому агентстві порекомендували усунути РФ від участі в міжнародних змаганнях на чотири роки.

Symbolbild Leichtathletik Russland Doping (picture-alliance/AP Photo)

Глава Американського антидопінгового агентства (USADA) Тревіс Тайгарт закликав Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) відсторонити Росію від літніх Олімпійських ігор 2020 року в Токіо. "Тільки така рішуча відповідь здатна привернути увагу Росії та змінити її поведінку", а також захистити "майбутні покоління російських атлетів", йдеться в заяві Тайгарта, опублікованій у вівторок, 26 листопада.

За словами глави USADA, Росія "продовжує хизуватися" порушенням антидопінгових правил. Такій поведінці необхідно протистояти відповідно до олімпійських правил і цінностей, наголосив він.

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25 листопада комітет WADA щодо відповідності (CRC) рекомендував виконавчому комітету організації усунути Росію від участі в міжнародних змаганнях на чотири роки. Експерти дійшли висновку, що Росія навмисно маніпулювала базою даних Московської антидопінгової лабораторії з метою приховати позитивні тести на допінг. Якщо на засіданні 9 грудня ця рекомендація буде схвалена, російські спортсмени зможуть виступати на міжнародних змаганнях, зокрема на літніх Олімпійських іграх в Токіо в 2020 році, тільки під нейтральним прапором.

Нагадаємо, у січні 2019 року Росія передала WADA базу даних антидопінгової лабораторії з результатами допінг-тестів російських спортсменів, отриманих з січня 2012-го до серпня 2015 року. У вересні WADA заявило про сумніви у автентичності деяких відомостей у цій базі даних.

У жовтні глава Російського антидопінгового агентства Юрій Ганус підтвердив, що в Росії були змінені результати тисяч допінг-тестів невизначеної кількості спортсменів.

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