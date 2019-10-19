 Глава уряду Північної Македонії Зоран Заєв запропонував дострокові вибори | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.10.2019

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Новини

Глава уряду Північної Македонії Зоран Заєв запропонував дострокові вибори

Прем'єр Північної Македонії Зоран Заєв запропонував провести дострокові парламентські вибори в країні. Причина такого рішення - відсутність єдності на саміті ЄС щодо початоку переговорів зі Скоп'є про вступ до ЄС.

Зоран Заєв

Прем'єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв (архівне фото)

Прем'єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв запропонував проведення в країні дострокових парламентських виборів. Про це він заявив у суботу, 19 жовтня, виступаючи на пресконференції в Скоп'є.

Свою пропозицію Заєв пояснив тим, що напередодні на саміті Євросоюзу в Брюсселі Франція заблокувала початок переговорів про приєднання Північної Македонії та Албанії до ЄС. Цей крок з боку Євросоюзу Заєв назвав "великою несправедливістю". "Ми стали жертвами жахливої історичної помилки", - зазначив глава уряду Північної Македонії, цитує агенція новин dpa.

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Заєв запевнив, що почується "розчарованим" та "сердитим" через блокування Францією євроінтеграційних прагнень його країни.

Він також заявив, що йому "відомо, що наш народ відчуває те саме". "Ми не можемо гаяти час, тож моя пропозиція - провести дострокові парламентські вибори", - наголосив глава уряду Північної Македонії, цитує Reuters. Заєв додав, що уряду країни потрібно знати, що з цього приводу думають громадяни.

Хоч прем'єр Заєв не назвав точної дати проведення таких виборів, він наголосив, що голосування має відбутися якнайшвидше.

Проведення дострокових виборів має затвердити парламент країни. Утім, це не повинно стати проблемою, оскільки  лівоцентристська коаліція, яку представляє Заєв, має більшість у парламенті в Скоп'є. До того ж опозиція також підтримує проведення дострокових парламентських виборів.

Заєв додав, що лідери політичних партій обговорять проведення дострокових парламентських виборів у країні в неділю ввечері разом з президентом Північної Македонії Стево Пендаровським.

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