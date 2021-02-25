Глава спецслужби ФРН: Шпигунська активність РФ в Німеччині зросла до рівня холодної війни

Розвідувальна активність Росії у ФРН зросла до рівня часів холодної війни, вважає глава Федерального відомства з охорони конституції Німеччини Томас Гальденванґ (Thomas Haldenwang). Про це керівник німецької спецслужби сказав в інтерв'ю німецькій газеті Welt am Sonntag, опублікованому в неділю, 6 червня.

"Досягутий рівень був нам відомий лише з часів холодної війни", - заявив Гальденванґ. Він уточнив, що російська розвідка має до Німеччини багатоплановий інтерес "практично у всіх політичних сферах" - це і зовнішня політика, і політика озброєнь, оборонна політика та політика ЄС, і в першу чергу - політика санкцій проти Росії.

"Методи стають дедалі грубішими, а способи - все більш жорстокими", - зазначив Томас Гальденванґ і нагадав про вбивство Зелімхана Хангошвілі в Берліні в 2019 році, в якому Федеральна прокуратура звинувачує російські державні структури.

За словами глави Федерального відомства з охорони конституції, використовуючи велику кількість агентів, російські спецслужби намагаються "встановити контакти в середовищі осіб, що приймають політичні рішення".

У свою чергу глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль (Bruno Kahl) додав у спільному інтерв'ю з Гальденванґом, говорячи про такі країни, як Китай і Росія, що вони використовують в Німеччині "нові засоби" з метою розвідки. За його словами, ці країни намагаються забезпечити собі перевагу і посіяти розбрат між західними державами за допомогою найрізноманітніших методів.

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