 Глава Пентагону не бачив доказів загрози посольствам США, про яку казав Трамп | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.01.2020

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Новини

Глава Пентагону не бачив доказів загрози посольствам США, про яку казав Трамп

Міністр оборони США Марк Еспер заявив, що не бачив твердих доказів загрози посольствам країни, яка стала приводом для ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані.

Міністр оборони США Марк Еспер

Міністр оборони США Марк Еспер

Міністр оборони США Марк Еспер у неділю, 12 січня, заявив, що у нього немає твердих доказів того, що чотирьом американським посольствам загрожував напад. Саме на цьому аргументі ґрунтувався наказ президента США Дональда Трампа про ліквідацію іранського генерала Касема Сулеймані, який начебто планував напади на американські посольства.

Відповідаючи на запитання журналіста американського телеканалу CBS щодо конкретних доказів загрози нападів, Еспер відповів: "Я не бачив жодного стосовно чотирьох посольств", цитує агентство новин dpa.

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Утім, на запитання про те, чи вигадав Трамп цю загрозу, міністр зазначив, що так не думає. За його словами, Трамп радше говорив про можливість нападу. Еспер стверджує, що уряд США мав інформацію про можливий напад у найближчі дні, який матиме широкий масштаб, тобто стосуватиметься американських представництв більш ніж в одній країні.

10 січня Трамп в ефірі телеканалу Fox повідомив, що напад "імовірно" загрожував посольству США в Багдаді, а потім додав, що йшлося про чотири посольства.

Нагадаємо, що в ніч на 3 січня американські військові поблизу аеропорту Багдада за вказівкою президента США Дональда Трампа ракетним ударом вбили іранського генерала Касема Сулеймані. Прем'єр Іраку назвав такі дії США порушенням суверенітету країни.

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