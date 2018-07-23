Глава Пентагону Меттіс хоче зустрітись із російським міністром оборони

Після переговорів у Гельсінкі між американським та російським президентами Дональдом Трампом і Володимиром Путіним міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив про намір зустрітися зі своїм російським колегою Сергієм Шойгу. Він висловився за "відновлення зв'язку" між двома країнами. "Дуже важливо, щоб ми говорили з тими країнами, з якими ми маємо найбільші відмінності", - сказав Меттіс у п'ятницю, 27 липня, цитує агенція AFP.

Згідно з повідомленням Пентагону, останній контакт міністрів оборони США та Росії відбувся у вересні 2015 року. Тоді попередник Меттіса Ештон Картер зателефонував Шойгу. Остання особиста зустріч міністрів двох країн відбулась в жовтні 2013 року.

Раніше Меттіс повідомив, що ніяких змін у американській політиці після президентського саміту не буде. Він також відзначив, що ніякої співпраці з російськими військовими в громадянській війні Сирії не буде - принаймні, поки що. Раніше в Москві повідомляли, що Володимир Путін та Дональд Трамп домовились співпрацювати разом для стабілізації ситуації у Сирії.

Після переговорів у Гельсінкі Трамп запросив Путіна до Вашингтона. Невдовзі візит російського президента відклали до початку 2019 року. Путін, своєю чергою, запросив Трампа до Москви.