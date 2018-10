Глава Пентагону заявив, що нікуди не йде з посади

Попри слова президента США Дональда Трампа щодо можливої відставки глави Пентагону Джеймса Меттіса, останній залишається на своїй посаді. "Я в його (Дональда Трампа - Ред.) команді", - заявив Меттіс у вівторок, 16 жовтня, інформує агенція AFP. Меттіс додав, що ніколи не говорив з Трампом про те, що піде з посади. "Ми й далі робимо свою роботу", - наголосив Меттіс.

Нагадаємо, що 14 жовтня в інтерв'ю телеканалу CBS Дональд Трамп не виключив відставки глави Пентагону. "Можливо, що він піде. Я думаю, що він свого роду демократ, якщо ви хочете знати правду. На певному етапі всі йдуть, це Вашингтон", - зазначив американський президент.

За даними газети The Washington Post, між Трампом та Меттісом існує конфлікт, і голова Пентагону нібито дозволяв собі несхвальні коментарі на адресу президента. The New York Times, у свою чергу, повідомляла про те, що глава Білого дому розійшовся в поглядах з міністром оборони у питаннях НАТО, навчань з Південною Кореєю і ядерної угоди з Іраном. За даними газети, Меттіс піде у відставку після проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться в листопаді.

