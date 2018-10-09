 Глава Пентагону заявив, що нікуди не йде з посади | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.10.2018

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Новини

Глава Пентагону заявив, що нікуди не йде з посади

Міністр оборони США Джеймс Меттіс й надалі залишається "в команді" Дональда Трампа. Глава Пентагону заперечив чутки про свою відставку.

Джеймс Меттіс

Джеймс Меттіс

Попри слова президента США Дональда Трампа щодо можливої відставки глави Пентагону Джеймса Меттіса, останній залишається на своїй посаді. "Я в його (Дональда Трампа - Ред.) команді", - заявив Меттіс у вівторок, 16 жовтня, інформує агенція AFP. Меттіс додав, що ніколи не говорив з Трампом про те, що піде з посади. "Ми й далі робимо свою роботу", - наголосив Меттіс.

Нагадаємо, що 14 жовтня в інтерв'ю телеканалу CBS Дональд Трамп не виключив відставки глави Пентагону. "Можливо, що він піде. Я думаю, що він свого роду демократ, якщо ви хочете знати правду. На певному етапі всі йдуть, це Вашингтон", - зазначив американський президент.

За даними газети The Washington Post, між Трампом та Меттісом існує конфлікт, і голова Пентагону нібито дозволяв собі несхвальні коментарі на адресу президента. The New York Times, у свою чергу, повідомляла про те, що глава Білого дому розійшовся в поглядах з міністром оборони у питаннях НАТО, навчань з Південною Кореєю і ядерної угоди з Іраном. За даними газети, Меттіс піде у відставку після проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться в листопаді.

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    Автор: Світлана Кореновська


 

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