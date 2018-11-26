Глава Пентагону закинув РФ чергову спробу втрутитися у вибори в США

Глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що Росія намагалася втрутитися у проміжні вибори до Конгресу США. Російський президент Володимир Путін "знову намагався втрутитися у наші вибори цього місяця, і ми бачимо постійні зусилля в цьому дусі", - сказав він у суботу, 1 грудня, на форумі з питань оборони у Каліфорнії, передає агенція AFP.

Він зазначив, що напружені відносини між Вашингтоном та Москвою "безсумнівно" погіршилися, а російський президент "й надалі намагається підірвати демократичні процеси, які треба захищати". За словами Меттіса, в особі Путіна Вашингтон має справу з людиною, "якій не можна довіряти".

Нагадаємо, перед проміжними виборами соцмережі Twitter та Facebook заблокували тисячі пов'язаних з РФ акаунтів. Окрім того, були висунуті обвинувачення 14 особам з "Агентства інтернет-досліджень" (так званої російської "фабрики тролів"). Росія відкинула звинувачення з боку США, заявивши, що вони були сфабриковані з метою посилення санкцій проти Москви.

Тим часом з травня 2017 року триває розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо можливих зв’язків оточення американського президента Дональда Трампа з Росією і російського втручання у вибори президента США. У рамках слідства Мюллер уже допитав багатьох чиновників адміністрації Трампа, в тому числі його зятя, радника Джареда Кушнера. Президент США неодноразово висловлювався проти розслідування, називаючи його "полюванням на відьом".