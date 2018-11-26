 Глава Пентагону закинув РФ чергову спробу втрутитися у вибори в США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.12.2018

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Новини

Глава Пентагону закинув РФ чергову спробу втрутитися у вибори в США

Росія намагалась втрутитися у проміжні вибори до Конгресу США, заявив міністр оборони Джеймс Меттіс. Він зазначив, що відносини між Вашингтоном та Москвою погіршилися.

Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив про втручання РФ в американські вибори

Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив про втручання РФ в американські вибори

Глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що Росія намагалася втрутитися у проміжні вибори до Конгресу США. Російський президент Володимир Путін "знову намагався втрутитися у наші вибори цього місяця, і ми бачимо постійні зусилля в цьому дусі", - сказав він у суботу, 1 грудня, на форумі з питань оборони у Каліфорнії, передає агенція AFP.

Він зазначив, що напружені відносини між Вашингтоном та Москвою "безсумнівно" погіршилися, а російський президент "й надалі намагається підірвати демократичні процеси, які треба захищати". За словами Меттіса, в особі Путіна Вашингтон має справу з людиною, "якій не можна довіряти".

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Мешканку Санкт-Петербурга Олену Хусяйнову звинувачують у змові з метою втручання в політичну систему Сполучених Штатів Америки перед проміжними виборами до Конгресу 2018 року. (19.10.2018)

У Facebook та Instagram виявили та заблокували понад сто підозрілих сторінок на тлі застереження спецслужб США про поширення російських фейкових новин. (06.11.2018)

Нагадаємо, перед проміжними виборами соцмережі Twitter та Facebook заблокували тисячі пов'язаних з РФ акаунтів. Окрім того, були висунуті обвинувачення 14 особам з "Агентства інтернет-досліджень" (так званої російської "фабрики тролів"). Росія відкинула звинувачення з боку США, заявивши, що вони були сфабриковані з метою посилення санкцій проти Москви.

Тим часом з травня 2017 року триває розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо можливих зв’язків оточення американського президента Дональда Трампа з Росією і російського втручання у вибори президента США. У рамках слідства Мюллер уже допитав багатьох чиновників адміністрації Трампа, в тому числі його зятя, радника Джареда Кушнера. Президент США неодноразово висловлювався проти розслідування, називаючи його "полюванням на відьом".

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Як російські тролі втручаються у політику США - розповідь екс-працівниці "фабрики тролів"(19.02.2018)

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Як російські тролі втручаються у політику США - розповідь екс-працівниці "фабрики тролів"(19.02.2018)  

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Ludmila Savchuk

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США звинуватили 13 працівників "фабрики тролів" у втручанні у президентські вибори, утім, їх - тисячі. Репортаж DW про те, як працює "фабрика тролів".

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