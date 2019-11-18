Глава німецького МЗС скасував поїздку на Донбас через погодні умови

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) скасував заплановану поїздку на Донбас через погані погодні умови. Про це у понеділок, 18 листопада, повідомили в німецькому МЗС. Планувалось, що ввечері понеділка міністр прилетить до Харкова, а вранці вівторка гелікоптером дістанеться району лінії розмежування на Донбасі.

Через сильний туман 18 листопада в аеропорту Харкова скасували або ж затримали багато рейсів.

У німецькому МЗС повідомили, що Маас має вилетіти одразу в Київ 19 листопада. У нього запановані зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком та очільником українського МЗС Вадимом Пристайко.

Глава МЗС Німеччини планує обговорити подальші кроки, які можна було б втілити під час саміту "нормандської четвірки", який заплановано на 9 грудня в Парижі. У ньому візьмуть участь лідери України, Росії, Німеччини та Франції. Раніше у понеділок Кремль підтвердив участь Путіна у саміті.

Лідери чотирьох країн вперше зустрілися для переговорів щодо ситуації на Донбасі у 2014 році. Востаннє саміт "нормандської четвірки" відбувся восени 2016 року в Берліні.