 Глава німецького МЗС скасував поїздку на Донбас через погодні умови | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.11.2019

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Новини

Глава німецького МЗС скасував поїздку на Донбас через погодні умови

Через погодні умови запланована на 19 листопада поїздка Гайко Мааса на Донбас не відбудеться. Міністр полетить одразу в Київ, де обговорить з Володимиром Зеленським та Вадимом Пристайком саміт "нормандської четвірки".

Гайко Маас прилетить у Київ 19 листопада

Гайко Маас прилетить у Київ 19 листопада

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) скасував заплановану поїздку на Донбас через погані погодні умови. Про це у понеділок, 18 листопада, повідомили в німецькому МЗС. Планувалось, що ввечері понеділка міністр прилетить до Харкова, а вранці вівторка гелікоптером дістанеться району лінії розмежування на Донбасі.

Через сильний туман 18 листопада в аеропорту Харкова скасували або ж затримали багато рейсів.

DW.COM

Речник Володимира Путіна підтвердив, що зустріч лідерів ФРН, Франції, РФ та України відбудеться 9 грудня у Парижі. (18.11.2019)

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас наступного тижня перебуватиме з дводенним візитом в Україні, повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник. Це - другий візит Мааса до Києва за останні п'ять місяців. (17.11.2019)

У німецькому МЗС повідомили, що Маас має вилетіти одразу в Київ 19 листопада. У нього запановані зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком та очільником українського МЗС Вадимом Пристайко.

Глава МЗС Німеччини планує обговорити подальші кроки, які можна було б втілити під час саміту "нормандської четвірки", який заплановано на 9 грудня в Парижі. У ньому візьмуть участь лідери України, Росії, Німеччини та Франції. Раніше у понеділок Кремль підтвердив участь Путіна у саміті.

Лідери чотирьох країн вперше зустрілися для переговорів щодо ситуації на Донбасі у 2014 році. Востаннє саміт "нормандської четвірки" відбувся восени 2016 року в Берліні.

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