Глава "Нафтогазу": Є ризик, що "Газпром" не виконуватиме домовленості

Існує великий ризик того, що Росія не буде виконувати свої зобов'язання щодо транзиту природного газу після відмови України від нових позовів до компанії "Газпром", заявив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі Нromadske у понеділок, 23 грудня.

"Є ризики того, що якщо ми відмовимося від нових позовів, а ми маємо це зробити, якщо не буде транзиту, але і якщо він залишиться, а потім його не буде, і виходить, що ми відмовилися від цих позовів без жодного сенсу", - сказав він.

За його словами, це є дуже великий ризик, "тому зараз ми працюємо над системою договорів, які мінімізують або повністю їх приберуть".

"Це складна справа, і тому є ризик того, що навіть ті домовленості, які були досягнуті, вони не будуть реалізовані. Я сподіваюся, що конструктивна робота з усіх сторін зробить так, щоб цього не сталося", - зазначив Вітренко.

Нагадаємо, що 20 грудня за підсумками переговорів у Мінську Україна та Росія підписали протокол домовленостей щодо транзиту російського газу до європейських споживачів територією України. Передбачено, що транзитний договір буде підписаний на п'ять років, надалі він може бути продовжений ще на 10 років.

Передбачається, що за весь цей період обсяг транзиту складе 225 мільярдів кубометрів газу. Зокрема, у 2020 році планується транспортувати 65 мільярдів кубометрів, а у 2021-2024 роках - по 40 мільярдів кубометрів.

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