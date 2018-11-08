Глава мін'юсту ФРН хоче змінити закони, аби в Бундестазі було більше жінок

Міністерка юстиції Німеччини Катаріна Барлі (Katarina Barley) наполягає на змінах у виборчому законодавстві країни, аби збільшити частку жінок в Бундестазі. Про це вона заявила в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, опублікованому в неділю, 11 листопада.

Барлі, яка представляє в уряді Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН) навела приклад Франції, де в партійних списках на виборах чоловіки чергуються із жінками. Згідно з іншою пропозицією міністерки, у великих виборчих округах Німеччини можна запровадити не один, а два мандати, які за результатами виборів отримували би представники різної статі. У ФРН - змішана виборча система, а тому частина депутатів обирається прямим голосуванням за них в округах.

Міністерка вказала на те, що частка жінок у Бундестазі за результатами виборів 2017 року скоротилася з понад 36 до менш ніж 31 відсотка. "Я дивлюсь на фракції "Альтернативи для Німеччини", Вільної демократичної партії (ВДП) та Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС). Часто можна бачити море сірих костюмів. Частка жінок складає в них від 10 до трохи понад 20 відсотків", - сказала вона, зазначивши, що цю ситуацію можна виправити лише зміною виборчого права.

Барлі закликала, зокрема, генеральну секретарку ХДС Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) до переговорів щодо виборчої реформи між учасниками правлячої коаліції. СДПН формує коаліцію як молодший партнер разом із ХДС та ХСС.

Ініціатива Барлі вже викликала критику представників частини опозиції в парламенті. "Навіть до благородних цілей не можна рухатися неконституційними пропозиціями. Це правило особливо стосується федерального міністра юстиції", - зазначив один із лідерів фракції ВДП у Бундестазі Марко Бушманн (Marco Buschmann), цитує агенція dpa.

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