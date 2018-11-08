 Глава мін′юсту ФРН хоче змінити закони, аби в Бундестазі було більше жінок | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.11.2018

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Новини

Глава мін'юсту ФРН хоче змінити закони, аби в Бундестазі було більше жінок

Серед депутатів німецького Бундестагу, на думку міністерки юстиції Катаріни Барлі, надто мало жінок. Їхня частка після виборів-2017 навіть зменшилася. Виправити ситуацію Барлі пропонує змінами у виборчому законодавстві.

Катаріна Барлі хоче урівняти кількість жінок та чоловіків в німецькому парламенті

Катаріна Барлі хоче урівняти кількість жінок та чоловіків в німецькому парламенті

Міністерка юстиції Німеччини Катаріна Барлі (Katarina Barley) наполягає на змінах у виборчому законодавстві країни, аби збільшити частку жінок в Бундестазі. Про це вона заявила в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, опублікованому в неділю, 11 листопада.

Барлі, яка представляє в уряді Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН) навела приклад Франції, де в партійних списках на виборах чоловіки чергуються із жінками. Згідно з іншою пропозицією міністерки, у великих виборчих округах Німеччини можна запровадити не один, а два мандати, які за результатами виборів отримували би представники різної статі. У ФРН - змішана виборча система, а тому частина депутатів обирається прямим голосуванням за них в округах.

Міністерка вказала на те, що частка жінок у Бундестазі за результатами виборів 2017 року скоротилася з понад 36 до менш ніж 31 відсотка. "Я дивлюсь на фракції "Альтернативи для Німеччини", Вільної демократичної партії (ВДП) та Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС). Часто можна бачити море сірих костюмів. Частка жінок складає в них від 10 до трохи понад 20 відсотків", - сказала вона, зазначивши, що цю ситуацію можна виправити лише зміною виборчого права.

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Барлі закликала, зокрема, генеральну секретарку ХДС Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) до переговорів щодо виборчої реформи між учасниками правлячої коаліції. СДПН формує коаліцію як молодший партнер разом із ХДС та ХСС.

Ініціатива Барлі вже викликала критику представників частини опозиції в парламенті. "Навіть до благородних цілей не можна рухатися неконституційними пропозиціями. Це правило особливо стосується федерального міністра юстиції", - зазначив один із лідерів фракції ВДП у Бундестазі Марко Бушманн (Marco Buschmann), цитує агенція dpa.

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    Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях

    "Краща за чоловіків!"

    Філіпіна Окол працює оператором екскаватора у Тубеї на Філіппінах. Мати трьох дітей про свої професійні здібності говорить впевнено: "Деякі жінки можуть керувати самоскидами та екскаваторами. Якщо це можуть чоловіки, чому жінкам мало б бути зась? Я краща за чоловіків - вони тільки вантажівками можуть керувати, а я ще й екскаватором!"

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    Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях

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    Американсько-пакистанська телеоператорка Наушін Дадабхой уже має успішний досвід участі у телевиробництві. Однак професійна камера важить чимало. Тому жінок-телеоператорок як Наушін не так вже й багато. "Лише два відсотки операторів у теле- і кіноіндустрії - жінки. Дуже важливо частіше показувати світ з жіночої перспективи", - каже Наушін.

  • Гасло цьогорічного свята 8 березня - #BeBoldForChange - заклик активніше залучати жінок до праці. Йолайна Талавера з Манагуа, столиці Нікарагуа, працює пожежницею. Спочатку мої колеги-чоловіки думали, що я не затримаюсь надовго і не зможу пройти важкі тренування. Але я довела їм, що можу виконувати завдання нарівні з ними.

    Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях

    "Мачізм досі поширений"

    Гасло цьогорічного свята 8 березня - #BeBoldForChange - заклик активніше залучати жінок до праці. Йолайна Талавера з Манагуа, столиці Нікарагуа, працює пожежницею. "Спочатку мої колеги-чоловіки думали, що я не затримаюсь надовго і не зможу пройти важкі тренування. Але я довела їм, що можу виконувати завдання нарівні з ними".

  • Шанті Деві працює у найбільшому ремонтному автогаражі в Азії у Делі. Разом зі своїм чоловіком вона вже понад 20 років у цьому бізнесі. Щодня їй доводиться, наприклад, змінювати шини на вантажівках. Це робота не для малодушних - цілий день з брудними руками. Чоловік нею пишається, а для багатьох клієнтів жінка-автомеханік досі незвична картина.

    Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях

    Автомеханік у сарі

    Шанті Деві працює у найбільшому ремонтному автогаражі в Азії у Делі. Разом зі своїм чоловіком вона вже понад 20 років у цьому бізнесі. Щодня їй доводиться, наприклад, змінювати шини на вантажівках. "Це робота не для малодушних - цілий день з брудними руками". Чоловік нею пишається, а для багатьох клієнтів жінка-автомеханік досі незвична картина.

  • Капітан Катерина Квілідзе охоче позує на тлі військового гелікоптера UH-1H у грузинській столиці Тбілісі. У військово-повітряних силах Грузії вона вже 10 років. Спочатку було непросто. Були іронічні, іноді цинічні зауваження. Мені здавалося, що мене не цінують. Але, дякувати богові, за останні 10 років суспільство змінилось, і сьогодні жінка-пілот - вже норма.

    Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях

    "Суспільство змінилось"

    Капітан Катерина Квілідзе охоче позує на тлі військового гелікоптера "UH-1H" у грузинській столиці Тбілісі. У військово-повітряних силах Грузії вона вже 10 років. "Спочатку було непросто. Були іронічні, іноді цинічні зауваження. Мені здавалося, що мене не цінують. Але, дякувати богові, за останні 10 років суспільство змінилось, і сьогодні жінка-пілот - вже норма".

  • Серпіл Сігдем працює машиністкою у метро в турецькому Стамбулі. Оформлюючись на роботу 23 роки тому, я почула, що це чоловіча професія. Я знала, що навіть, якщо складу всі іспити, на роботу візьмуть чоловіка. Саме тому я дуже намагалася отримати на екзамені значно вищу оцінку, ніж чоловіки.

    Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях

    "Гендерна нерівність починається в головах"

    Серпіл Сігдем працює машиністкою у метро в турецькому Стамбулі. "Оформлюючись на роботу 23 роки тому, я почула, що це чоловіча професія. Я знала, що навіть, якщо складу всі іспити, на роботу візьмуть чоловіка. Саме тому я дуже намагалася отримати на екзамені значно вищу оцінку, ніж чоловіки".

  • Хавла Шейх працює слюсаркою у столиці Йорданії Аммані і нерідко проводить тренувальні курси для інших жінок. Домогосподаркам більше подобається, коли за відсутності чоловіка вдома на виклик прибуває слюсар-жінка. Думаю, що в усіх сферах мають бути створені рівні можливості для чоловіків та жінок.

    Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях

    "Вірте у свій хист"

    Хавла Шейх працює слюсаркою у столиці Йорданії Аммані і нерідко проводить тренувальні курси для інших жінок. "Домогосподаркам більше подобається, коли за відсутності чоловіка вдома на виклик прибуває слюсар-жінка. Думаю, що в усіх сферах мають бути створені рівні можливості для чоловіків та жінок".

  • Денг Кіян спеціалізується на оформленні інтер'єрів у китайському Пекіні. Шпаклює, клеїть шпалери і навіть вішає жалюзі. Гендерна нерівність - реальна. Але з цим нічого не вдієш. Треба все це перетравити і йти далі, - каже мати трьох дітей.

    Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях

    "Гендерна нерівність цілком реальна"

    Денг Кіян спеціалізується на оформленні інтер'єрів у китайському Пекіні. Шпаклює, клеїть шпалери і навіть вішає жалюзі. "Гендерна нерівність - реальна. Але з цим нічого не вдієш. Треба все це перетравити і йти далі", - каже мати трьох дітей.

  • Фермерка Валері Перрон позує на своєму човні у південно-західній Франції, де вона розводить устриць. Все залежить від нас: ми можемо змінити ставлення до гендерної проблеми тим, що виховуватимемо хлопців з малих років у дусі рівноправ'я. Слід змінити ментальність початкової школи. Хлопці можуть бавитись з ляльками, а дівчата - з машинками.

    Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях

    "Дівчата теж можуть бавитись з машинками"

    Фермерка Валері Перрон позує на своєму човні у південно-західній Франції, де вона розводить устриць. "Все залежить від нас: ми можемо змінити ставлення до гендерної проблеми тим, що виховуватимемо хлопців з малих років у дусі рівноправ'я. Слід змінити ментальність початкової школи. Хлопці можуть бавитись з ляльками, а дівчата - з машинками".

  • Палома Ґранеро з іспанського Мадрида працює інструкторкою зі скайдайвінгу. Чоловікам не потрібно доводити свої здібності так, як жінкам. Нас щодня випробовують. Більшість інструкторів - чоловіки, а жінки здебільшого на адміністративних посадах.

    Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях

    "Жінок щодня тестують на міцність"

    Палома Ґранеро з іспанського Мадрида працює інструкторкою зі скайдайвінгу. "Чоловікам не потрібно доводити свої здібності так, як жінкам. Нас щодня випробовують. Більшість інструкторів - чоловіки, а жінки здебільшого на адміністративних посадах".

    Автор: Надін Берґгаузен, Дмитро Каневський


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