Глава міноборони ФРН вимагає нових заходів проти РФ через вбивство чеченця в Берліні

Міністерка оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) наполягає на необхідності застосування подальших заходів щодо Росії з огляду на можливу ​​причетність державних органів Росії або Чечні до вбивства колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі в Берліні. Про це вона сказала в інтерв'ю німецькому виданню Bild am Sonntag, фрагменти якого опубліковані в неділю, 8 грудня.

"Ми будемо на рівні федерального уряду проводити консультації щодо подальшої реакції і ухвалювати" відповідні рішення, наголосила міністерка. "Російська сторона має нарешті зробити свій внесок у розслідування цього злочину", - додала вона. Це вбивство ускладнило відносини між Москвою і Берліном, констатувала Крамп-Карренбауер, додавши, що докази проти Росії - "серйозні".

"Досить тривожна картина"

З урахуванням спроби отруєння подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Великобританії та інших обставин складається "досить тривожна картина", вважає вона. Німецька міністерка нагадала й про стурбованість країн Балтії та Польщі щодо Москви: "Росія знову і знову порушує там повітряний простір, веде кампанії з дезінформації". "Ми не можемо просто відмахуватися від досвіду цих країн", - резюмувала глава міноборони ФРН.

Раніше на тлі браку активної допомоги РФ в розслідуванні вбивства Хангошвілі МЗС ФРН

оголосило двох співробітників російського посольства персонами нон ґрата. Росія пообіцяла вжити дзеркальних заходів, але поки не зробила цього.

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) підтримала рішення про вислання дипломатів. При цьому вона висловила надію на те, що скандал навколо вбивства Хангошвілі не матиме негативного впливу на саміт "нормандської четвірки". Ця зустріч має відбутися 9 грудня в Парижі.

Підозрюються російські спецслужби

Зелімхан Хангошвілі був польовим командиром під час Другої чеченської війни. Його застрелили 23 серпня в берлінському парку Малий Тірґартен. Раніше влада Росії оголосила його в розшук за звинуваченням у тероризмі. Хангошвілі виїхав до Німеччини після того, як 2015 року в Грузії на нього було скоєно черговий замах.

Імовірного вбивцю затримали в Берліні в той же день завдяки свідченням очевидців. Ним виявився чоловік з російським паспортом на ім'я Вадима Соколова. 3 грудня портал журналістських розслідувань The Insider повідомив, що Вадим Соколов - насправді 54-річний Вадим Красиков, якого 2014 року Росія оголошувала в розшук через Інтерпол.

Розслідування вбивства 4 грудня взяла на себе Федеральна прокуратура Німеччини. Таке відбувається лише за підозри, що до злочину причетні спецслужби іншої держави. Як повідомила прес-служба відомства, німецькі слідчі органи перевірять підозри в можливій причетності державних органів РФ або Чечні до організації вбивства Хангошвілі.

Раніше бізнесові кола ФРН висловлювали сподівання, що це вбивство в Берліні не призведе до посилення санкцій щодо РФ.