 Глава Мюнхенської конференції Ішинґер опинився в списках ″Миротворця″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.02.2020

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Новини

Глава Мюнхенської конференції Ішинґер опинився в списках "Миротворця"

Автори одіозного сайту "Миротворець" закидають Вольфґанґу Ішинґеру "замах на суверенітет і територіальну цілісність України, участь у пропагандистських заходах Росії й маніпулювання інформацією".

Вольфґанґ Ішинґер

Вольфґанґ Ішинґер є "співавтором плану капітуляції та розділення України", вважають укладачі "Миротворця"

Глава Мюнхенської конференції з безпеки німецький дипломат Вольфґанґ Ішинґер (Wolfgang Ischinger) потрапив у понеділок, 17 лютого, до списків одіозного українського сайту "Миротворець", котрий його творці позиціонують як список ворогів України.

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В українському МЗС називають оприлюднені в п'ятницю "12 кроків" для України приватною ініціативою, яка не відповідає позиції офіційного Києва. (14.02.2020)

У Берліні знову закликали Київ вжити дій для закриття сайту, на якому розміщено переліки "антиукраїнських діячів". Нещодавно до списків було додано і Ґергарда Шредера. (14.11.2018)

Заступник голови місії ООН Бенджамін Моро заявив про загрозу для людей, інформацію про яких публікує сайт "Миротворець", і закликав українську владу закрити цей ресурс. (16.10.2019)

Роками сайт "Миротворець" нацьковує людей проти "ворогів народу". Потрапив під його приціл і екс-канцлер ФРН Ґергард Шредер. Цей скандал може погіршити німецько-українські відносини, вважає Бернд Йоганн. (15.11.2018)

Колишній німецький канцлер Ґергард Шредер опинився в списку скандального сайту "Миротворець" через його дружні зв'язки з російською владою, пояснив посол України у ФРН Андрій Мельник. (22.11.2018)

Причиною потрапляння Ішинґера до цього сайту стало підписання ним документа під назвою "Дванадцять кроків щодо зміцнення безпеки в Україні та в євроатлантичному регіоні". Цей документ було представлено на цьогорічній Мюнхенській конференції.

Документ, серед підписантів якого колишній глава російського МЗС Ігор Іванов, відставні високопоставлені американські військові, європейські експерти й кілька представників України, закликає серед іншого розробити дорожню карту щодо скасування санкцій щодо РФ у міру реалізації мінських угод.

Водночас в Україні лунають закиди, що деякі аспекти цього плану збігаються з російською позицією.

"Замах на суверенітет і територіальну цілісність України"

Автори "Миротворця" закидають Ішинґеру зокрема "замах на суверенітет і територіальну цілісність України", участь у пропагандистських заходах Росії проти України" й "маніпулювання суспільно значущою інформацією". Крім того, німецького дипломата вони називають "співавтором проросійського мюнхенського плану капітуляції та розділення України".

Нагадаємо, у листопаді 2018 року до списків "Миротворця" потрапив колишній канцлер Німеччини Ґергард Шредер (Gerhard Schröder). Це викликало обурення з боку офіційного Берліна, який закликав тоді українську владу вжити заходів для закриття цього одіозного сайту. У жовтні 2019 року Моніторингова місія ООН в Україні так само звернулася до української влади з проханням заборонити діяльність "Миротворця".

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