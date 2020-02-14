Глава Мюнхенської конференції Ішинґер опинився в списках "Миротворця"

Глава Мюнхенської конференції з безпеки німецький дипломат Вольфґанґ Ішинґер (Wolfgang Ischinger) потрапив у понеділок, 17 лютого, до списків одіозного українського сайту "Миротворець", котрий його творці позиціонують як список ворогів України.

Причиною потрапляння Ішинґера до цього сайту стало підписання ним документа під назвою "Дванадцять кроків щодо зміцнення безпеки в Україні та в євроатлантичному регіоні". Цей документ було представлено на цьогорічній Мюнхенській конференції.

Документ, серед підписантів якого колишній глава російського МЗС Ігор Іванов, відставні високопоставлені американські військові, європейські експерти й кілька представників України, закликає серед іншого розробити дорожню карту щодо скасування санкцій щодо РФ у міру реалізації мінських угод.

Водночас в Україні лунають закиди, що деякі аспекти цього плану збігаються з російською позицією.

"Замах на суверенітет і територіальну цілісність України"

Автори "Миротворця" закидають Ішинґеру зокрема "замах на суверенітет і територіальну цілісність України", участь у пропагандистських заходах Росії проти України" й "маніпулювання суспільно значущою інформацією". Крім того, німецького дипломата вони називають "співавтором проросійського мюнхенського плану капітуляції та розділення України".

Нагадаємо, у листопаді 2018 року до списків "Миротворця" потрапив колишній канцлер Німеччини Ґергард Шредер (Gerhard Schröder). Це викликало обурення з боку офіційного Берліна, який закликав тоді українську владу вжити заходів для закриття цього одіозного сайту. У жовтні 2019 року Моніторингова місія ООН в Україні так само звернулася до української влади з проханням заборонити діяльність "Миротворця".