 Глава МОЗ: Поки зарано говорити про завершення карантину | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.04.2020

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Новини

Глава МОЗ: Поки зарано говорити про завершення карантину

Максим Степанов закликав українців дотримуватися нових правил карнатину, висловив при цьому розуміння, що "сидіти вдома четвертий тиждень нелегко".

Очільник міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов

Очільник міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов

Очільник міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України Максим Степанов вважає, що поки зарано говорити про те, коли "завершиться карантин", запроваджений урядом з метою стримування поширення коронавірусної інфекції. Про це Степанов заявив у відеозверненні, оприлюдненому у вівторок, 7 квітня, на сайті МОЗ.

Міністр також застеріг, що "зараз ми - на порозі піку коронавірусної хвороби в країні". "В активних фазах пандемії кількість пацієнтів різко зростає, критично навантажуючи медичну систему. Простіше кажучи, пацієнтів стає більше настільки, що для надання їм допомоги не вистачає ані лікарів, ані медикаментів, ані місць у лікарнях. На жаль, таке вже відбулося у багатьох країнах", - зазначив Степанов.

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Він закликав українців дотримуватися нових правил карантину та самоізоляції, висловивши при цьому розуміння, що "сидіти вдома четвертий тиждень нелегко". Утім, за словами Степанова, краще пережити дискомфорт у домашніх умовах здоровим, ніж захворіти. Міністр також звернувся до українців із закликом підтримати медичних працівників та зауважив, що значну допомогу надають бізнес та волонтери.

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Нагадаємо, нові жорсткіші умови карантину, запроваджені урядом, набули чинності з 6 квітня.

За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, в Україні станом на ранок 7 квітня лабораторно підтверджені 1462 випадки зараження новим коронавірусом, померли 45 людей, в яких виявили новий коронавірус.

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