Глава МОЗ: Поки зарано говорити про завершення карантину

Очільник міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України Максим Степанов вважає, що поки зарано говорити про те, коли "завершиться карантин", запроваджений урядом з метою стримування поширення коронавірусної інфекції. Про це Степанов заявив у відеозверненні, оприлюдненому у вівторок, 7 квітня, на сайті МОЗ.

Міністр також застеріг, що "зараз ми - на порозі піку коронавірусної хвороби в країні". "В активних фазах пандемії кількість пацієнтів різко зростає, критично навантажуючи медичну систему. Простіше кажучи, пацієнтів стає більше настільки, що для надання їм допомоги не вистачає ані лікарів, ані медикаментів, ані місць у лікарнях. На жаль, таке вже відбулося у багатьох країнах", - зазначив Степанов.

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Він закликав українців дотримуватися нових правил карантину та самоізоляції, висловивши при цьому розуміння, що "сидіти вдома четвертий тиждень нелегко". Утім, за словами Степанова, краще пережити дискомфорт у домашніх умовах здоровим, ніж захворіти. Міністр також звернувся до українців із закликом підтримати медичних працівників та зауважив, що значну допомогу надають бізнес та волонтери.

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Нагадаємо, нові жорсткіші умови карантину, запроваджені урядом, набули чинності з 6 квітня.

За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, в Україні станом на ранок 7 квітня лабораторно підтверджені 1462 випадки зараження новим коронавірусом, померли 45 людей, в яких виявили новий коронавірус.