Глава МЗС Ірану не виключав навмисного збиття літака МАУ - CBC News
Уряд Канади вивчає запис розмови, під час якої особа, ідентифікована ЗМІ як глава МЗС Ірану, не виключає версію про навмисне збиття літака МАУ, повідомляє CBC News.
Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф під час візиту до Москви у січні 2021 року
Канадський уряд та правоохоронці вивчають аудіозапис розмови, під час якої людина, ідентифікована ЗМІ як міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф, обговорює можливість того, що літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) міг бути навмисне збитий на початку січня 2020 року під Тегераном. Про це канадський мовник CBC повідомив у вівторок, 9 лютого.
Згідно з цим повідомленням, на записі чутно, як людина, ідентифікована джерелами CBC News як Заріф, говорить про "тисячу можливостей", за допомогою яких можна пояснити збиття літака МАУ - включно зі свідомою атакою, до якої причетні двоє чи троє "ініфільтрованих" осіб серед іранських військових. Зазначається, що під час розмови особа, ідентифікована як глава МЗС Ірану, називає такий сценарій "зовсім не неймовірним".
Імовірна розмова Заріфа одразу після збиття Boeing
Також особа, яку джерел CBC News називають головним іранським дипломатом, зазначила під час розмови, що найвище військове та політичне керівництво країни ніколи не розкриє справжніх фактів про трагедію. "Є причини, чому вони не будуть розкриті, - говорить голос, який приписують Заріфу. - Вони не скажуть нам і нікому іншому, бо, якщо вони це зроблять, це відкриє деякі двері до систем безпеки країни, публічно говорити про які буде не в інтересах народу".
Зазначається, що журналісти CBC News мали можливість прослухати запис розмови, яка відбулася у перші місяці після збиття літака Boeing авіакомпанії МАУ в небі над Тегераном у січні 2020 року. У редакції зазначають, що перекладом розмови для них займалося три людини, аби "вхопити мовні нюанси". При цьому журналісти додають, що інші деталі та учасники цієї розмови не оприлюднюються з міркувань безпеки.
Спеціальний радник прем'єр-міністра Канади у справі катастрофи літака МАУ в Ірані Ральф Гудейл підтвердив те, що уряду відомо про запис. За його словами, спеціалісти, які займаються дослідженням трагедії, отримали копію розмови ще у листопаді.
Водночас Гудейл додав, що запис містить чутливу інформацію і публічне коментування його змісту може поставити життя людей під загрозу. Він також зазначив, що оцінку автентичності розмови здійснюють Королівська канадська кінна поліція та Канадська служба розвідки та безпеки.
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No comment: відео з місця авіакатастрофи літака МАУ в Ірані (08.01.2020)
No comment: відео з місця авіакатастрофи літака МАУ в Ірані
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання
Літак упав невдовзі після вильоту
Лайнер "Міжнародних авіаліній України" (МАУ), що летів рейсом PS752 Тегеран - Київ, зник з радарів через кілька хвилин після вильоту і впав у передмісті Тегерана о 6:10 за місцевим часом 8 січня. Усі 176 людей на борту, серед яких 11 українців, загинули. У літаку також перебували громадяни Ірану, Канади та інших держав.
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання
Серед пасажирів - десятки дітей
Більшість пасажирів летіла до Києва для пересадки на інші міжнародні рейси української авіакомпанії до Європи та Америки. Відповідно до списків загиблих, на борту літака перебувало до 30 дітей та підлітків. Наймолодший пасажир був 2018 року народження, найстаршому було 75 років. В авіакатастрофі загинули щонайменше 13 студентів і випускників іранського технологічного університету імені Шаріфа.
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання
"Один з найкращих наших літаків"
Рейс із Тегерана до Києва виконувався літаком Boeing 737-800 NG 2016 року випуску. Авіакомпанія МАУ того ж року взяла лайнер у лізинг у компанії-виробника. "Це був один з найкращих наших літаків з прекрасним професійним екіпажем", - заявив президент МАУ Євген Дихне. Востаннє літак пройшов повну технічну перевірку 6 січня.
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання
Шок і жалоба в Києві
Падіння літака під Тегераном стало першою авіакатастрофою авіакомпанії МАУ з моменту її заснування у 1992 році. Президент України Володимир Зеленський оголосив 9 січня днем жалоби за загиблими.
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання
Тегеран залучив до розслідування Boeing та США
Організація цивільної авіації Ірану після падіння літака створила комісію, яка з'ясовує причини аварії. До розслідування причин катастрофи долучилися також фахівці з України. Лише після оприлюднення звинувачень у збитті літака іранською ракетою Тегеран пообіцяв залучити до розслідування компанію-виробника лайнера Boeing та представників відомств США.
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання
Чорні скриньки пошкоджені
Бортові самописці з лайнера були знайдені, однак вони зазнали ушкоджень, тому частина записів на них втрачена. Іран заявив, що здійснює експертизу скриньок, перш ніж передати їх українській стороні.
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання
США та Канада перші сказали про влучання в літак ракети
В Канаді заявили про наявність доказів збиття лайнера іранською ракетою. ЗМІ у США також писали, що є підтвердження цієї версії. Падіння літака сталося невдовзі після того, як Іран завдав ракетних ударів по військових базах США в Іраку. І в США, і в Канаді припустили, що літак могли збити помилково. Іран спершу звинувачення відкидав, але 11 січня визнав збиття літака.
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання
Київ оприлюднив версії трагедії
У Києві спершу оприлюднили чотири версії подій. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, це ураження літака зенітною ракетою "Тор" російського виробництва, зіткнення з безпілотником або іншим літальним об'єктом, руйнування і вибух двигуна з технічних причин або вибух у літаку внаслідок теракту. Володимир Зеленський закликав США, Канаду і Великобританію надати всі наявні докази розслідувачам.
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання
Висновки іранських слідчих
Іранська комісія з розслідування причин трагедії 9 січня повідомила, що літак загорівся в повітрі. За її даними, екіпаж лайнера намагався повернути літак в аеропорт Тегерана. При цьому, як повідомлялося, прохання про допомогу через радіозв'язок від екіпажу не надходило. І лише через два дні після цього Іран визнав факт збиття літака.
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання
Іран взяв на себе відповідальність за збиття літака
Командувач аерокосмічними силами Корпусу вартових ісламської револції (КВІР) Амір-Алі Хаджізаде 11 січня заявив, що його підрозділ бере на себе "повну відповідальність" за ненавмисне збиття літака МАУ поблизу Тегерана. За його словами, літак був помилково ідентифікований як крилата ракета, і в його напрямку було запущено ракету малого радіусу дії, яка вибухнула поруч з лайнером.