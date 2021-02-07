Глава МЗС Ірану не виключав навмисного збиття літака МАУ - CBC News

Канадський уряд та правоохоронці вивчають аудіозапис розмови, під час якої людина, ідентифікована ЗМІ як міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф, обговорює можливість того, що літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) міг бути навмисне збитий на початку січня 2020 року під Тегераном. Про це канадський мовник CBC повідомив у вівторок, 9 лютого.

Згідно з цим повідомленням, на записі чутно, як людина, ідентифікована джерелами CBC News як Заріф, говорить про "тисячу можливостей", за допомогою яких можна пояснити збиття літака МАУ - включно зі свідомою атакою, до якої причетні двоє чи троє "ініфільтрованих" осіб серед іранських військових. Зазначається, що під час розмови особа, ідентифікована як глава МЗС Ірану, називає такий сценарій "зовсім не неймовірним".

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Імовірна розмова Заріфа одразу після збиття Boeing

Також особа, яку джерел CBC News називають головним іранським дипломатом, зазначила під час розмови, що найвище військове та політичне керівництво країни ніколи не розкриє справжніх фактів про трагедію. "Є причини, чому вони не будуть розкриті, - говорить голос, який приписують Заріфу. - Вони не скажуть нам і нікому іншому, бо, якщо вони це зроблять, це відкриє деякі двері до систем безпеки країни, публічно говорити про які буде не в інтересах народу".

Зазначається, що журналісти CBC News мали можливість прослухати запис розмови, яка відбулася у перші місяці після збиття літака Boeing авіакомпанії МАУ в небі над Тегераном у січні 2020 року. У редакції зазначають, що перекладом розмови для них займалося три людини, аби "вхопити мовні нюанси". При цьому журналісти додають, що інші деталі та учасники цієї розмови не оприлюднюються з міркувань безпеки.

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В уряді підтвердили вивчення запису розмови

Спеціальний радник прем'єр-міністра Канади у справі катастрофи літака МАУ в Ірані Ральф Гудейл підтвердив те, що уряду відомо про запис. За його словами, спеціалісти, які займаються дослідженням трагедії, отримали копію розмови ще у листопаді.

Водночас Гудейл додав, що запис містить чутливу інформацію і публічне коментування його змісту може поставити життя людей під загрозу. Він також зазначив, що оцінку автентичності розмови здійснюють Королівська канадська кінна поліція та Канадська служба розвідки та безпеки.

Дивитись відео 00:50 Поділитись No comment: відео з місця авіакатастрофи літака МАУ в Ірані (08.01.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3VsYP No comment: відео з місця авіакатастрофи літака МАУ в Ірані