Глава МЗС ФРН у Москві виступив проти диктату США щодо "Північного потоку-2"

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) під час візиту до Росії розкритикував анонсовані нові санкції США щодо "Північного потоку-2".

"Жодна держава не має права диктувати Євросоюзу його енергетичну політику. І це не вдасться", - сказав Маас у вівторок, 11 серпня, на спільній пресконференції після зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим у Москві, цитує агентство Reuters. "Санкції між партнерами - це, безумовно, неправильний шлях", - додав міністр, маючи на увазі санкції США щодо газопроводу "Північний потік-2".

Глава МЗС РФ Сергій Лавров своєю чергою заявив, що усі учасники проєкту будівництва газопроводу "Північний потік-2" налаштовані на його завершення. За його словами, це має статися найближчим часом, повідомляє інформагентство "Інтерфакс".

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Нагадаємо, Гайко Маас 11 серпня здійснює свій перший офіційний візит до Росії з початку пандемії коронавірусу у світі. У Москві він зустрівся зі своїм колегою Сергієм Лавровим. Темами їхньої розмови мали стати врегулювання на Сході України, а також ситуація в Сирії та Лівії. Також вони мали обговорити відносини з Іраном, співпрацю у Раді Безпеки ООН, а також проблеми у відносинах між Німеччиною та Росією.