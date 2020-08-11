 Глава МЗС ФРН у Москві виступив проти диктату США щодо ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.08.2020

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Новини

Глава МЗС ФРН у Москві виступив проти диктату США щодо "Північного потоку-2"

Гайко Маас під час візиту до Росії заявив, що жодна країна не має права диктувати Євросоюзу його енергетичну політику.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас 11 серпня здійснює візит до Росії

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас 11 серпня здійснює візит до Росії

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) під час візиту до Росії розкритикував анонсовані нові санкції США щодо "Північного потоку-2". 

"Жодна держава не має права диктувати Євросоюзу його енергетичну політику. І це не вдасться", - сказав Маас у вівторок, 11 серпня, на спільній пресконференції після зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим у Москві, цитує агентство Reuters. "Санкції між партнерами - це, безумовно, неправильний шлях", - додав міністр, маючи на увазі санкції США щодо газопроводу "Північний потік-2".

Глава МЗС РФ Сергій Лавров своєю чергою заявив, що усі учасники проєкту будівництва газопроводу "Північний потік-2" налаштовані на його завершення. За його словами, це має статися найближчим часом, повідомляє інформагентство "Інтерфакс".

Читайте також: Маас вимагає від Росії уможливити вибори в ОРДЛО

Нагадаємо, Гайко Маас 11 серпня здійснює свій перший офіційний візит до Росії з початку пандемії коронавірусу у світі. У Москві він зустрівся зі своїм колегою Сергієм Лавровим. Темами їхньої розмови мали стати врегулювання на Сході України, а також ситуація в Сирії та Лівії. Також вони мали обговорити відносини з Іраном, співпрацю у Раді Безпеки ООН, а також проблеми у відносинах між Німеччиною та Росією. 

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