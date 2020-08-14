Глава МЗС ФРН розповів, проти кого спрямують санкції щодо Білорусі

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) в інтерв’ю німецькій газеті Bild am Sonntag, що вийшла друком у неділю, 16 серпня, заявив, що європейські санкції щодо Білорусі повинні бути спрямовані на окремих осіб, які несуть відповідальність за маніпуляцію результатами виборів, а також насильство щодо демонстрантів.

"Мова йде не про економічні санкції, які вразили б насамперед білоруське населення. Ми хочемо цілеспрямовано покарати окремих осіб, які були залучені в маніпуляції з виборами і насильство над демонстрантами", - сказав Маас.

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Він також додав, що зараз готується відповідний список. Ще 14 серпня міністри закордонних справ країн ЄС під час зустрічі в режимі відеоконференції погодили запровадження персональних санкцій проти окремих осіб в Білорусі, які в останні дні та тижні проявили себе з гіршого боку при фальсифікації виборів, а також під час застосування насильства проти демонстрантів.

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Нагадаємо, у Білорусі з 9 серпня відбуваються акції протесту та сутички демонстрантів із правоохоронними органами. Протестувальники не згодні з оприлюдненими результатами виборів глави держави, на яких, за даними ЦВК, нинішній президент Олександр Лукашенко набрав 80,1 відсотка голосів, а його основна суперниця Світлана Тихановська - 10,12 відсотка.