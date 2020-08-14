 Глава МЗС ФРН розповів, проти кого спрямують санкції щодо Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.08.2020

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Новини

Глава МЗС ФРН розповів, проти кого спрямують санкції щодо Білорусі

У міністерстві закордонних справ Німеччини пояснили, що санкції щодо Білорусі будуть спрямовані не проти населення, а проти певних осіб, причетних до маніпуляцій з виборами і насильства над протестувальниками.

Гайко Маас

Гайко Маас

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) в інтерв’ю німецькій газеті Bild am Sonntag, що вийшла друком у неділю, 16 серпня, заявив, що європейські санкції щодо Білорусі повинні бути спрямовані на окремих осіб, які несуть відповідальність за маніпуляцію результатами виборів, а також насильство щодо демонстрантів.

"Мова йде не про економічні санкції, які вразили б насамперед білоруське населення. Ми хочемо цілеспрямовано покарати окремих осіб, які були залучені в маніпуляції з виборами і насильство над демонстрантами", - сказав Маас.

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Він також додав, що зараз готується відповідний список. Ще 14 серпня міністри закордонних справ країн ЄС під час зустрічі в режимі відеоконференції погодили запровадження персональних санкцій проти окремих осіб в Білорусі, які в останні дні та тижні проявили себе з гіршого боку при фальсифікації виборів, а також під час застосування насильства проти демонстрантів.

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Нагадаємо, у Білорусі з 9 серпня відбуваються акції протесту та сутички демонстрантів із правоохоронними органами. Протестувальники не згодні з оприлюдненими результатами виборів глави держави, на яких, за даними ЦВК, нинішній президент Олександр Лукашенко набрав 80,1 відсотка голосів, а його основна суперниця Світлана Тихановська - 10,12 відсотка.

  • Жорсткий розгін

    Ніч протестів у Білорусі

    Жорсткий розгін

    У тому, що протести в Білорусі після президентських виборів у неділю, 9 серпня, будуть розганяти, ніхто не сумнівався. Чинний президент Олександр Лукашенко останні місяці тільки те й робив, що постійно говорив про "кольорові революції" і "майдани", які він у країні не допустить. Але те, що ніч після голосування пройде настільки жорстко, очікував мало хто.

  • Щонайменше один загиблий

    Ніч протестів у Білорусі

    Щонайменше один загиблий

    За даними правозахисників, внаслідок сутичок із силами безпеки загинув один протестувальник, десятки отримали травми. "Молодий чоловік отримав черепно-мозкову травму, несумісну з життям в результаті наїзду на нього спецтехніки на проспекті Переможців", - повідомив правозахисний центр "Вясна". Влада Білорусі, у свою чергу, заявляє, що під час сутичок постраждали десятки правоохоронців.

  • Очікуваний результат

    Ніч протестів у Білорусі

    Очікуваний результат

    Протестувальники вийшли на вулиці білоруських міст після закриття виборчих дільниць о 20 годині за місцевим часом. За попередніми офіційними даними, перемогу на виборах очікувано одержав чинний президент Олександр Лукашенко, здобувши понад 80 відстотків голосів.

  • Мінськ - центр протестів

    Ніч протестів у Білорусі

    Мінськ - центр протестів

    Головні події післявиборної ночі відбувалися у Мінську на проспекті Переможців біля стели "Мінськ - місто герой". Згідно з різними оцінками, там зібралося до 5000 протестувальників. ОМОН намагався провести затримання активістів, але зіштовхнувся з опором. За даними ЗМІ, поліцейські застосовували проти активістів у Мінську світлошумові гранати.

  • Понад 10 тисяч демонстрантів

    Ніч протестів у Білорусі

    Понад 10 тисяч демонстрантів

    Як повідомляє інформагенція dpa, згідно з доступними в соцмережах відеоматеріалами, тільки в Мінську близько 10 тисяч осіб зібралося в центрі міста. Сили безпеки перекрили багато станцій метро. Громадяни повідомляли про збої в роботі інтернету. Ще сотні інших людей зібралися поблизу президентського палацу.

  • Тисячі затриманих

    Ніч протестів у Білорусі

    Тисячі затриманих

    Пресслужба міністерства внутрішніх справ Білорусі повідомила 10 серпня про затримання напередодні за участь у "несанкціонованих масових акціях" близько трьох тисяч людей, із них близько тисячі - у Мінську. Загалом акції протесту відбулися у 33 населених пунктах.

  • Перед страхом ув'язнення

    Ніч протестів у Білорусі

    Перед страхом ув'язнення

    Голова Слідчого комітету (СК) Білорусі Іван Носкевич повідомив, що вже порушені кримінальні справи за фактами організації масових заворушень та участі в них. Учасникам протестів загрожує до 15 років позбавлення волі.

  • Розгублений протест

    Ніч протестів у Білорусі

    Розгублений протест

    За відсутності зв'язку і лідера протесту в очах людей читалася розгубленість, повідомляє кореспондент DW. На вулиці Мінська вийшла молодь, велика частина життя якої пройшла за чинної влади, і яка не має успішного досвіду вуличних акцій. Крім того, ОМОН досить швидко почав діяти - відтісняв протестувальників і не давав їм змоги зібратися разом у великій кількості.

    Автор: Олександра Богуславська, Данило Білик


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