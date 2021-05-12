 Глава МЗС ФРН підтвердив солідарність з Ізраїлем | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.05.2021

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Глава МЗС ФРН підтвердив солідарність з Ізраїлем

Гайко Маас впевнений у праві Ізраїлю на самооборону в разі атак руху ХАМАС, який вважається в ЄС терористичним. Глава МЗС ФРН зустрівся зі своїм ізраїльським колегою.

Гайко Маас (праворуч) під час візиту до Ізраїлю

Гайко Маас (праворуч) під час візиту до Ізраїлю

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) підтвердив солідарність з урядом Ізраїлю і право цієї країни на самооборону в разі нападів радикального руху ХАМАС, який вважається в ЄС терористичним. Відповідну заяву глава МЗС Німеччини зробив у четвер, 20 травня, в ході зустрічі зі своїм ізраїльським колегою Габі Ашкеназі в міжнародному аеропорту імені Бен-Гуріона.

"Той факт, що ми бачимо з моменту прибуття в Тель-Авів, що ХАМАС знову обстрілює ракетами південну частину Ізраїлю, є для нас показником серйозності ситуації, в якій перебуває народ Ізраїлю", - підкреслив Маас.

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Ашкеназі подякував Маасу за візит

Глава зовнішньополітичного відомства Німеччини завив, що Ізраїль має "право захищатися від таких потужних нападів". Він повинен бути в змозі забезпечувати безпеку своїх громадян "доти, доки в цьому регіоні є держави й уряди, які загрожують Ізраїлю знищенням", вказав глава МЗС ФРН.

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Габі Ашкеназі подякував Гайко Маасу за те, що німецький політик відвідує країну з візитом в той момент, коли "завдаються ракетні удари". Маас при цьому додав, що практично постійно перебуває в контакті з колегами в Каїрі, Аммані, Досі і Вашингтоні з метою врегулювання конфлікту на Близькому Сході і досягнення режиму припинення вогню.

Загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту

На початку травня Ізраїль вирішив виселити зі Східного Єрусалиму кілька палестинських сімей, що призвело до масових акцій протесту і заворушень, внаслідок чого постраждали сотні людей. Рух ХАМАС, визнаний терористичною організацією не тільки в ЄС, але також в Ізраїлі і США, оголосив себе захисником Єрусалима і піддав Ізраїль ракетному обстрілу з території Сектора Гази. Авіація і сухопутні сили Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у відповідь завдали ударів по сотнях цілей у Секторі Газа. Масовані обстріли з обох сторін не припиняються з 10 травня. Вони тривали і в ніч на 19 травня, незважаючи на численні заклики міжнародного співтовариства.

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