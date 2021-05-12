Глава МЗС ФРН підтвердив солідарність з Ізраїлем

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) підтвердив солідарність з урядом Ізраїлю і право цієї країни на самооборону в разі нападів радикального руху ХАМАС, який вважається в ЄС терористичним. Відповідну заяву глава МЗС Німеччини зробив у четвер, 20 травня, в ході зустрічі зі своїм ізраїльським колегою Габі Ашкеназі в міжнародному аеропорту імені Бен-Гуріона.

"Той факт, що ми бачимо з моменту прибуття в Тель-Авів, що ХАМАС знову обстрілює ракетами південну частину Ізраїлю, є для нас показником серйозності ситуації, в якій перебуває народ Ізраїлю", - підкреслив Маас.

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Ашкеназі подякував Маасу за візит

Глава зовнішньополітичного відомства Німеччини завив, що Ізраїль має "право захищатися від таких потужних нападів". Він повинен бути в змозі забезпечувати безпеку своїх громадян "доти, доки в цьому регіоні є держави й уряди, які загрожують Ізраїлю знищенням", вказав глава МЗС ФРН.

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Габі Ашкеназі подякував Гайко Маасу за те, що німецький політик відвідує країну з візитом в той момент, коли "завдаються ракетні удари". Маас при цьому додав, що практично постійно перебуває в контакті з колегами в Каїрі, Аммані, Досі і Вашингтоні з метою врегулювання конфлікту на Близькому Сході і досягнення режиму припинення вогню.

Загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту

На початку травня Ізраїль вирішив виселити зі Східного Єрусалиму кілька палестинських сімей, що призвело до масових акцій протесту і заворушень, внаслідок чого постраждали сотні людей. Рух ХАМАС, визнаний терористичною організацією не тільки в ЄС, але також в Ізраїлі і США, оголосив себе захисником Єрусалима і піддав Ізраїль ракетному обстрілу з території Сектора Гази. Авіація і сухопутні сили Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у відповідь завдали ударів по сотнях цілей у Секторі Газа. Масовані обстріли з обох сторін не припиняються з 10 травня. Вони тривали і в ніч на 19 травня, незважаючи на численні заклики міжнародного співтовариства.