 Глава МЗС ФРН прокоментував повідомлення про відмову США від санкцій проти Nord Stream 2 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.05.2021

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Глава МЗС ФРН прокоментував повідомлення про відмову США від санкцій проти Nord Stream 2

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас прокоментував можливу відмову США від санкцій проти Nord Stream 2 AG.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) привітав можливу відмову США від санкцій проти компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG та її виконавчого директора - громадянина ФРН Маттіаса Варніґа (Matthias Warnig). Уряд ФРН розглядає це "як крок назустріч", сказав він на пресконференції в Берліні в середу, 19 травня.

"Ми сприймаємо це як конструктивний крок, який ми і надалі будемо обговорювати з нашими партнерами в Вашингтоні", - сказав Маас, цитує агентство dpa. Німецький міністр повідомив, що Берлін має намір використовувати час, який залишається до подання чергового звіту, для обговорення разом з партнерами у Вашингтоні питання про те, в чому полягають найбільш проблемні частини проєкту "Північний потік-2". Він назвав цей газопровід єдиною темою, щодо якої між Берліном і Вашингтоном є фундаментальні розбіжності.

Читайте також: "Північний потік-2": Німеччина дозволила укласти ще два кілометри труб

Напередодні американське інтернет-видання Axios повідомило, що у Державному департаменті США не включать Nord Stream 2 AG - компанію-оператора проєкту "Північний потік-2" - та її виконавчого директора Маттіаса Варніґа у звіт для Конгресу з переліком компаній, які заслуговують на санкції. Як зазначило видання з посиланням на неназваних співрозмовників, Державний департамент США відмовиться від цього кроку через "національні інтереси". Втім, офіційно США ще не оголошували про це рішення.

Критика в Конгресі

Це повідомлення вже викликало хвилю критики з боку Республіканської партії США.  "Північний потік-2" є "не просто комерційним проєктом, здатним загострити відносини з Берліном", а прикладом "шкідливого впливу Росії", який "загрожує посилити енергетичну залежність Європи від Москви, зробити Україну більш вразливою перед російською агресією і наповнити путінські валізи мільярдами доларів", заявив член комітету з закордонних справ Палати представників Конгресу США Майкл Мак-Кол.

Зі свого боку сенатор від штату Небраска Бенджамін Сасс звинуватив Байдена в намірі "дати Путіну, його режиму і друзям стратегічний важіль впливу в Європі". Він нагадав про те, що Байден лише нещодавно назвав російського президента "вбивцею". За словами Сасса, США припустяться стратегічної помилки, якщо дозволять завершити укладання труб газопроводу "Північний потік-2".

Проєктна компанія Nord Stream 2 AG місяць тому оприлюднила дані про перебіг будівництва: "На 31 березня укладено 2339 кілометрів (з 2460 кілометрів), або 95 відсотків газопроводу "Північний потік-2". Залишилося укласти близько 121 кілометра (5 відсотків) від загальної протяжності газопроводу".

Проти будівництва газопроводу активно виступають США, Україна та країни Балтії, які побоюються посилення впливу Росії на європейському енергетичному ринку. Натомість уряд у Берліні стверджує, що "Північний потік-2" є передусім економічним проєктом, наголошуючи водночас на необхідності збереження за Україною статусу транзитера газу.

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