 Глава МЗС ФРН поки не розраховує на пом′якшення санкцій ЄС щодо Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.12.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Глава МЗС ФРН поки не розраховує на пом'якшення санкцій ЄС щодо Росії

Євросоюз поки продовжуватиме політику економічних санкцій проти Росії, переконаний глава МЗС ФРН Гайко Маас. На саміті ЄС цього тижня жодного пом'якшення економічних санкцій ЄС щодо Росії не планується.

Гайко Маас

Причини, що призвели до запровадження санкцій проти РФ, наявні й досі, вважає Гайко Маас

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) не очікує послаблення запроваджених раніше економічних санкцій ЄС проти Росії на саміті Євросоюзу цього тижня. Про це Маас сказав у понеділок, 9 грудня, на полях зустрічі глав МЗС країн-членів ЄС у Брюсселі.

За словами Мааса, Євросоюз "поки що продовжить" свою політику щодо Росії, тобто "подовжить санкції" проти неї, цитує агенція новин AFP.

Міністр зауважив, що причини, котрі призвели до запровадження санкцій ЄС проти Росії, наявні й досі. А тому "дуже суттєвим" у подальшій долі санкцій стане розвиток ситуації на Донбасі, додав Маас.

Глава МЗС Німеччини наголосив, що визначальним стане внесок Росії у врегулювання конфлікту на Сході України. "Поки що я не бачу жодного приводу щось змінювати в політиці санкцій Європейського Союзу щодо Росії у цьому питанні", - сказав Макрон

DW.COM

Жозеп Боррель, який вірогідно замінить Федеріку Могеріні на чолі дипломатії ЄС, розповів євродепутатам, чи слід підтримувати Україну та чи є Росія ворогом Євросоюзу. Деталі - в репортажі DW. (07.10.2019)

Три роки тому ЄС запровадив санкцій проти Росії через дестабілізацію ситуації в Україні. Їхню дію Брюссель регулярно подовжує, останнього разу - до кінця січня 2018 року. DW нагадує, у чому полягають обмежувальні заходи. (31.07.2017)

Уряд Німеччини позитивно оцінює обмін полоненими між Росією і Україною, але до ідеї поступової лібералізації санкцій ЄС проти РФ ставиться негативно. (30.09.2019)

Саміт ЄС відбудеться 12 грудня.

Мало надій на саміт у Парижі

Водночас Маас практично не бачить шансів на те, що результати нинішнього саміту "нормандської четвірки" в Парижі призведуть до скасування європейських санкцій проти РФ вже з кінця січня наступного року. "Було б непогано, якщо ми коли-небудь дійдемо до цього", - сказав Маас, цитує агенція новин dpa.

Нагадаємо, санкції ЄС проти Росії були запровадженні 2014 року в відповідь на анексію Криму та роль Росії у конфлікті на Донбасі. Згодом ці санкції розширювалися. Влітку цього року ЄС подовжив чинність обмежувальних заходів до 31 січня 2020 року.

Очікується, що під час саміту 12 грудня глави держав та урядів країн-членів ЄС погодять подовження санкцій проти Росії.

Дивитись відео 01:56

Нові керівники ЄС: чого чекати Україні (03.07.2019)

Аудіо й відео до теми

Нові керівники ЄС: чого чекати Україні (03.07.2019)  

Також за темою

Heiko Maas in Tunesien

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас заперечив Макрону щодо НАТО та США 10.11.2019

Без Сполучених Штатів Європа не в змозі ефективно себе захищати, вважає міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас. У Берліні вважають помилкою підривати Північноатлантичний альянс.

Ukraine | Maas zu Besuch in Kiew

Мир на Донбасі і транзит газу: Маас очікує кроків з боку Москви 19.11.2019

Під час візиту до Києва глава МЗС Німеччини Гайко Маас зазначив, що Росії час виконувати свою частину домовленостей з врегулювання на Донбасі. Він висловив підтримку Києву і в питанні транзиту газу.

Deutschland Flughafen Tegel in Berlin | Heiko Maas, Außenminister | Hintergrund: defekter Airbus A319

Берлін закликав Москву до конструктивної позиції в переговорах щодо Донбасу 21.08.2019

Для уникнення подальших людських жертв унаслідок бойових дій на Донбасі, всі сторони мають продемонструвати готовність до діалогу та дій, заявив глава МЗС ФРН Гайко Маас перед візитом до Москви.

Реклама

Докладно

Що спільного між Афольфом Гітлером та італійським вином (SWR)

Як Гітлер опинився на етикетці італійського вина (відео)

"Мулен Руж" торгує міфом про розпусність. Бомбові атаки на півдні Швеції. Прибиральниця стала модною діджейкою.  

Американські озброєння

SIPRI: 2018 року у світі зросли обсяги продажу зброї

Американські компанії продали 2018 року зброї на 246 мільярдів доларів, кажуть експерти SIPRI.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  