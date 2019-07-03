Глава МЗС ФРН поки не розраховує на пом'якшення санкцій ЄС щодо Росії

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) не очікує послаблення запроваджених раніше економічних санкцій ЄС проти Росії на саміті Євросоюзу цього тижня. Про це Маас сказав у понеділок, 9 грудня, на полях зустрічі глав МЗС країн-членів ЄС у Брюсселі.

За словами Мааса, Євросоюз "поки що продовжить" свою політику щодо Росії, тобто "подовжить санкції" проти неї, цитує агенція новин AFP.

Міністр зауважив, що причини, котрі призвели до запровадження санкцій ЄС проти Росії, наявні й досі. А тому "дуже суттєвим" у подальшій долі санкцій стане розвиток ситуації на Донбасі, додав Маас.

Глава МЗС Німеччини наголосив, що визначальним стане внесок Росії у врегулювання конфлікту на Сході України. "Поки що я не бачу жодного приводу щось змінювати в політиці санкцій Європейського Союзу щодо Росії у цьому питанні", - сказав Макрон

Саміт ЄС відбудеться 12 грудня.

Мало надій на саміт у Парижі

Водночас Маас практично не бачить шансів на те, що результати нинішнього саміту "нормандської четвірки" в Парижі призведуть до скасування європейських санкцій проти РФ вже з кінця січня наступного року. "Було б непогано, якщо ми коли-небудь дійдемо до цього", - сказав Маас, цитує агенція новин dpa.

Нагадаємо, санкції ЄС проти Росії були запровадженні 2014 року в відповідь на анексію Криму та роль Росії у конфлікті на Донбасі. Згодом ці санкції розширювалися. Влітку цього року ЄС подовжив чинність обмежувальних заходів до 31 січня 2020 року.

Очікується, що під час саміту 12 грудня глави держав та урядів країн-членів ЄС погодять подовження санкцій проти Росії.