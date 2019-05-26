 Глава МЗС ФРН оголосив нову ініціативу з розподілу врятованих мігрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.07.2019

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Новини

Глава МЗС ФРН оголосив нову ініціативу з розподілу врятованих мігрантів

Гайко Маас заявив про нову ініціативу Німеччини з розподілу між країнами ЄС мігрантів, яких врятували у Середземному морі. Цю ідею вже відкинув ексканцлер Австрії Себастіан Курц.

Глава МЗС ФРН Гайко Маас оголосив про нову ініціативу з розподілу мігрантів

Глава МЗС ФРН Гайко Маас оголосив про нову ініціативу з розподілу мігрантів

Глава МЗС ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) оголосив про нову ініціативу Німеччини щодо розподілу між європейськими країнами мігрантів, яких рятують у Середземному морі.

"Тепер ми повинні йти вперед з тими європейськими країнами, які готові приймати біженців, - всі інші запрошуються до участі", -  сказав Маас в інтерв'ю виданням редакційної групи RND (RedaktionsNetzwerk Deutschland), яке було опубліковане у суботу, 13 липня. За його словами, Німеччина готова "зробити значний внесок і гарантувати, що забиратиме до себе фіксовану кількість врятованих", цитує агенція AFP.

DW.COM

Через незгоду італійського уряду морська місія з порятунку мігрантів "Софія", розпочата в 2015 році на тлі кризи біженців, поки що має бути призупинена. Утім, за контрабандистами спостерігатимуть з повітря. (27.03.2019)

У рамках програми перерозподілу біженців, Німеччина погодилася прийняти 27 тисяч осіб. Через брак поважних підстав серед самих мігрантів фактично прийняли більше десяти тисяч. (29.01.2018)

Утім, ексканцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz) уже виступив проти цієї пропозиції. На його думку, врятованих у Середземному морі мігрантів потрібно відправляти назад в країни походження або в транзитні табори, аби не надсилати неправильні сигнали й не заохочувати мігрантів намагатися перебратися в Європу. "Розподіл мігрантів у Європі провалився (...) Ми знову обговорюємо ідеї 2015 року, які давно зарекомендували як такі, що неможливо реалізувати", - заявив Курц, цитує агентство dpa.

Нагадаємо, програма розподілу біженців, передусім з Греції та Італії, була ухвалена у вересні 2015 року більшістю держав-членів ЄС. Вона передбачала розподіл 160 тисяч шукачів притулку серед країн ЄС. Проти цієї програми проголосували Словаччина, Угорщина, Румунія та Чехія. Утім, розподіл так і не запрацював.

Останнім часом питання розподілу врятованих у Середземному морі мігрантів загострилося у зв'язку з діями італійської влади, яка закрила порти країни для суден рятувальних організацій. А влада Мальти дає дозвіл суднам рятувальників заходити у порти лише за умови, що врятованих мігрантів розподілять між іншими країнами ЄС.

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