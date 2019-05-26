Глава МЗС ФРН оголосив нову ініціативу з розподілу врятованих мігрантів

Глава МЗС ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) оголосив про нову ініціативу Німеччини щодо розподілу між європейськими країнами мігрантів, яких рятують у Середземному морі.

"Тепер ми повинні йти вперед з тими європейськими країнами, які готові приймати біженців, - всі інші запрошуються до участі", - сказав Маас в інтерв'ю виданням редакційної групи RND (RedaktionsNetzwerk Deutschland), яке було опубліковане у суботу, 13 липня. За його словами, Німеччина готова "зробити значний внесок і гарантувати, що забиратиме до себе фіксовану кількість врятованих", цитує агенція AFP.

Утім, ексканцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz) уже виступив проти цієї пропозиції. На його думку, врятованих у Середземному морі мігрантів потрібно відправляти назад в країни походження або в транзитні табори, аби не надсилати неправильні сигнали й не заохочувати мігрантів намагатися перебратися в Європу. "Розподіл мігрантів у Європі провалився (...) Ми знову обговорюємо ідеї 2015 року, які давно зарекомендували як такі, що неможливо реалізувати", - заявив Курц, цитує агентство dpa.

Нагадаємо, програма розподілу біженців, передусім з Греції та Італії, була ухвалена у вересні 2015 року більшістю держав-членів ЄС. Вона передбачала розподіл 160 тисяч шукачів притулку серед країн ЄС. Проти цієї програми проголосували Словаччина, Угорщина, Румунія та Чехія. Утім, розподіл так і не запрацював.

Останнім часом питання розподілу врятованих у Середземному морі мігрантів загострилося у зв'язку з діями італійської влади, яка закрила порти країни для суден рятувальних організацій. А влада Мальти дає дозвіл суднам рятувальників заходити у порти лише за умови, що врятованих мігрантів розподілять між іншими країнами ЄС.