 Глава МЗС ФРН критикує ідею лідерки ХДС про зону безпеки в Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.10.2019

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Новини

Глава МЗС ФРН критикує ідею лідерки ХДС про зону безпеки в Сирії

Щодо можливої міжнародної місії на півночі Сирії треба думати, виходячи з домовленості між РФ і Туреччиною про спільне патрулювання цієї зони, вважає Маас. Раніше ідею про таку місію висловила міністерка оборони ФРН.

Глава МЗС ФРН Гайко Маас (л) і міністерка оборони Аннеґрет Крамп-Карренбауер

Глава МЗС ФРН Гайко Маас (л) і міністерка оборони Аннеґрет Крамп-Карренбауер

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) розкритикував ідею глави міністерства оборони і  голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) створити в Сирії підконтрольну міжнародним силам зону безпеки. Міжнародне співтовариство очікує, що уряд Німеччини працюватиме як єдине ціле і висуватиме подібні пропозиції після узгодження, заявив Маас в інтерв'ю телеканалам RTL та ntv у середу, 23 жовтня. "Йдеться про довіру німецькій зовнішній політиці", - наголосив міністр.

"Дискусія почалася невідповідним чином", - заявив Маас, який представляє Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН). Він вказав, що правляча в Німеччині коаліція в складі консервативного блоку ХДС/ХСС і СДПН повинна усвідомлювати покладену на неї відповідальність. Маас очікує, що голова ХДС Крамп-Карренбауер конкретизує свою пропозицію найближчим часом. Зокрема, залишаються відкритими питання про кількість солдатів Бундесверу, які можуть взяти участь у запропонованій місії, а також про характер патрулювання, яке може бути наземним або повітряним.

DW.COM

Німецькі соціал-демократи заявили, що пропозиція лідерки ХДС щодо "зони безпеки" на півночі Сирії стала для них несподіванкою. (22.10.2019)

Туреччина погодилася подовжити перемир'я на північному сході Сирії ще на 150 годин. Після виведення курдських підрозділів військові Туреччини і РФ мають спільно патрулювати частину території. (22.10.2019)

У міністерстві оборони Туреччини заявили, що наразі потреби у "новій операції" проти курдів у Сирії немає. (23.10.2019)

Маас також привітав домовленість про продовження режиму припинення вогню на півночі Сирії більш ніж на шість діб, досягнуту напередодні у Сочі між президентами Росії та Туреччини Володимиром Путіним і Реджепом Таїпом Ердоганом. Глава МЗС ФРН вказав на домовленість про спільне патрулювання зони безпеки на сирійській території, прилеглій до кордону з Туреччиною, відзначивши, що саме на цій підставі і слід розвивати ідею про міжнародну місію на півночі Сирії.

Куди повинні відправитись військові країн ЄС?

Статсміністр в МЗС Німеччини Нільс Аннен (Niels Annen) вважає, що домовленості Анкари і Москви можуть ускладнити реалізацію пропозиції Крамп-Карренбауер. "Якщо ми, по суті справи, братимемо участь в контролі над зоною, про створення якої фактично домовилися російське і турецьке керівництво, і де вже знаходяться військові, то вийде, що ми, мабуть, підтримуємо факти, з якими самі не згодні", - пояснив Аннен і нагадав, що Берлін не вважає операцію Туреччини на півночі Сирії правомірною.

У свою чергу, експерт із зовнішньої політики партії "Союз 90/Зелені" Омід Нуріпур (Omid Nouripour) вважає, що після домовленості Анкари і Москви про спільне патрулювання на півночі Сирії пропозиція Крамп-Карренбауер має мало шансів на успіх. "Після досягнутої в Сочі домовленості неясно, куди, власне, повинні відправитися солдати країн ЄС", - заявив політик, який також очікує, що глава міноборони ФРН конкретизує свою пропозицію.

Що запропонувала Крамп-Карренбауер

Раніше очільниця міноборони ФРН Крамп-Карренбауер закликала створити на півночі Сирії зону безпеки, контрольовану міжнародними силами, у тому числі Туреччиною і Росією. В інтерв'ю DW вона пояснила, що ця пропозиція погоджена з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel). Крамп-Карренбауер намір обговорити її на полях зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі 24 і 25 жовтня.

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