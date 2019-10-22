Глава МЗС ФРН критикує ідею лідерки ХДС про зону безпеки в Сирії

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) розкритикував ідею глави міністерства оборони і голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) створити в Сирії підконтрольну міжнародним силам зону безпеки. Міжнародне співтовариство очікує, що уряд Німеччини працюватиме як єдине ціле і висуватиме подібні пропозиції після узгодження, заявив Маас в інтерв'ю телеканалам RTL та ntv у середу, 23 жовтня. "Йдеться про довіру німецькій зовнішній політиці", - наголосив міністр.

"Дискусія почалася невідповідним чином", - заявив Маас, який представляє Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН). Він вказав, що правляча в Німеччині коаліція в складі консервативного блоку ХДС/ХСС і СДПН повинна усвідомлювати покладену на неї відповідальність. Маас очікує, що голова ХДС Крамп-Карренбауер конкретизує свою пропозицію найближчим часом. Зокрема, залишаються відкритими питання про кількість солдатів Бундесверу, які можуть взяти участь у запропонованій місії, а також про характер патрулювання, яке може бути наземним або повітряним.

Маас також привітав домовленість про продовження режиму припинення вогню на півночі Сирії більш ніж на шість діб, досягнуту напередодні у Сочі між президентами Росії та Туреччини Володимиром Путіним і Реджепом Таїпом Ердоганом. Глава МЗС ФРН вказав на домовленість про спільне патрулювання зони безпеки на сирійській території, прилеглій до кордону з Туреччиною, відзначивши, що саме на цій підставі і слід розвивати ідею про міжнародну місію на півночі Сирії.

Куди повинні відправитись військові країн ЄС?

Статсміністр в МЗС Німеччини Нільс Аннен (Niels Annen) вважає, що домовленості Анкари і Москви можуть ускладнити реалізацію пропозиції Крамп-Карренбауер. "Якщо ми, по суті справи, братимемо участь в контролі над зоною, про створення якої фактично домовилися російське і турецьке керівництво, і де вже знаходяться військові, то вийде, що ми, мабуть, підтримуємо факти, з якими самі не згодні", - пояснив Аннен і нагадав, що Берлін не вважає операцію Туреччини на півночі Сирії правомірною.

У свою чергу, експерт із зовнішньої політики партії "Союз 90/Зелені" Омід Нуріпур (Omid Nouripour) вважає, що після домовленості Анкари і Москви про спільне патрулювання на півночі Сирії пропозиція Крамп-Карренбауер має мало шансів на успіх. "Після досягнутої в Сочі домовленості неясно, куди, власне, повинні відправитися солдати країн ЄС", - заявив політик, який також очікує, що глава міноборони ФРН конкретизує свою пропозицію.

Що запропонувала Крамп-Карренбауер

Раніше очільниця міноборони ФРН Крамп-Карренбауер закликала створити на півночі Сирії зону безпеки, контрольовану міжнародними силами, у тому числі Туреччиною і Росією. В інтерв'ю DW вона пояснила, що ця пропозиція погоджена з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel). Крамп-Карренбауер намір обговорити її на полях зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі 24 і 25 жовтня.