Глава МЗС ФРН з нагоди 20-річчя терактів 11 вересня закликав до оновлення альянсів

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) з нагоди 20-х роковин з дня терактів 11 вересня 2001 року в США згадав жертв цієї трагедії і закликав до оновлення західних альянсів. "Ми сумуємо з тими, хто в цей день втратив друзів і рідних і отримав важкі поранення і травми. 11 вересня 2001 року нападу піддалися не тільки США, але і всі ми", - підкреслив Маас в заяві, оприлюдненій в п'ятницю, 10 вересня.

Німецький міністр нагадав, що майже 3 тисячі загиблих в результаті терактів в США були з 92 країн, жертвами нападів стали і 11 людей з Німеччини. "Стало зрозуміло: постійна нестабільність, екстремізм і терор, хай навіть в найвіддаленіших регіонах світу, колись торкнуться і всіх нас", - сказав він.

Гайко Маас висловився за критичне переосмислення того, що відбулося після терактів 11 вересня. "Про необхідність цього нам в черговий раз нагадали з усією жорстокістю події в Афганістані. Ми повинні бути чесними із самими собою і справедливими з багатьма людьми, які роками боролися за відновлення Афганістану. Їхні зусилля були важливими і цінними і залишаться такими назавжди", - підкреслив глава МЗС ФРН.

Оновлення західних альянсів

На тлі драматичних подій навколо виведення іноземних військ з Афганістану та повернення до влади в цій країні ісламістського радикального руху "Талібан" Маас зазначив: "Я переконаний в тому, що нашою відповіддю не може бути відмова від багатопланових зусиль у сфері боротьби за мир і безпеку по всьому світу - це найменше відповідає нашим інтересам і нашій безпеці".

За словами Мааса, частиною відповіді має стати "оновлення наших альянсів і, особливо, сьогодні - прихильність дружбі і партнерству зі Сполученими Штатами Америки".

У суботу, 11 вересня, виповнюється рівно 20 років з дня нападів бойовиків "Аль-Каїди" на будівлі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку і міністерство оборони США у Вашингтоні, в результаті яких загинули майже 3000 осіб. У відповідь на теракти США в 2001 році направили війська до Афганістану і скинули тодішній уряд талібів. Хаотичне завершення в серпні 2021 року операції, в якій брав участь і Бундесвер, посилило дебати про сенс цієї війни і зовнішньополітичні наслідки подій після терактів 11 вересня.