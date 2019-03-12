Глава МЗС ФРН заявив, що Німеччина готова до жорсткого Brexit

Відмова британського парламенту схвалити угоду про вихід Великобританії з ЄС (Brexit) збільшує ймовірність сценарію No Deal (за яким Brexit відбудеться без угоди з Брюсселем), заявив у вівторок, 12 березня, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas).

За словами глави німецького МЗС, "Німеччина підготувалася до цього найгіршого з усіх можливих випадків настільки добре, наскільки це можливо". "Звичайно, ми сподіваємося, що за решту 17 днів (до запланованого на 29 березня Brexit. - Ред.) ми зможемо уникнути неврегульованого виходу Великобританії", - наголосив Маас.

Рішення ситуації може бути знайдено тільки в Лондоні

У свою чергу, глава Європейської Ради Дональд Туск і голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер у спільній заяві назвали "розчаруванням те, що британський уряд не зміг досягти більшості при голосуванні за угодою про вихід Великобританії з ЄС, яку обидві сторони уклали в листопаді 2018 року". З боку ЄС докладені усі зусилля, щоб досягти угоди, "і якщо рішення для прориву цієї блокади є, то знайдене воно може бути тільки в Лондоні".

Туск і Юнкер також відзначили, що "обґрунтоване прохання" про перенесення виходу Великобританії з ЄС на термін пізніше 29 березня інші 27 країн-членів ЄС будуть готові розглянути, але лише за умови наявних аргументів, що "заслуговують на довіру". Не можна допустити, вважають вони, щоб ця ситуація завадила роботі інституцій Євросоюзу, крім того, на кінець травня намічені чергові вибори до Європарламенту, і якщо Великобританія на той час ще буде вважатися членом ЄС, від неї теж повинні бути обрані депутати.