 Глава МЗС ФРН заявив, що Німеччина готова до жорсткого Brexit | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 13.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Європа

Глава МЗС ФРН заявив, що Німеччина готова до жорсткого Brexit

Відмова британського парламенту схвалити угоду між Лондоном і Брюсселем збільшує ймовірність неврегульованого виходу Великобританії з ЄС, заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас

Відмова британського парламенту схвалити угоду про вихід Великобританії з ЄС (Brexit) збільшує ймовірність сценарію No Deal (за яким Brexit відбудеться без угоди з Брюсселем), заявив у вівторок, 12 березня, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas).

За словами глави німецького МЗС, "Німеччина підготувалася до цього найгіршого з усіх можливих випадків настільки добре, наскільки це можливо". "Звичайно, ми сподіваємося, що за решту 17 днів (до запланованого на 29 березня Brexit. - Ред.) ми зможемо уникнути неврегульованого виходу Великобританії", - наголосив Маас.

Рішення ситуації може бути знайдено тільки в Лондоні

У свою чергу, глава Європейської Ради Дональд Туск і голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер у спільній заяві назвали "розчаруванням те, що британський уряд не зміг досягти більшості при голосуванні за угодою про вихід Великобританії з ЄС, яку обидві сторони уклали в листопаді 2018 року". З боку ЄС докладені усі зусилля, щоб досягти угоди, "і якщо рішення для прориву цієї блокади є, то знайдене воно може бути тільки в Лондоні".

Туск і Юнкер також відзначили, що "обґрунтоване прохання" про перенесення виходу Великобританії з ЄС на термін пізніше 29 березня інші 27 країн-членів ЄС будуть готові розглянути, але лише за умови наявних аргументів, що "заслуговують на довіру". Не можна допустити, вважають вони, щоб ця ситуація завадила роботі інституцій Євросоюзу, крім того, на кінець травня намічені чергові вибори до Європарламенту, і якщо Великобританія на той час ще буде вважатися членом ЄС, від неї теж повинні бути обрані депутати.

DW.COM

"За" проект угоди проголосували 242 члени парламенту. "Проти" - 391. У наступні два дні Палата громад зможе проголосувати за вихід з блоку без угоди або перенесення Brexit. (12.03.2019)

У ЄС із прикрістю почули про результати голосування британського парламенту щодо угоди про Brexit, заявив речник Дональда Туска. Якщо Лондон проситиме подовжити термін для виходу з ЄС, Брюссель готовий це розглянути. (12.03.2019)

Також за темою

England, London: Brexit Proteste

Вихід Великобританії з ЄС: порятунок в останню хвилину? 12.03.2019

12 березня парламент Великобританії знову голосуватиме щодо поданої урядом угоди про вихід країни з ЄС. Якщо Тереза Мей і цього разу зазнає невдачі, то, мабуть, варто чекати на перенесення Brexit.

Großbritanien | Theresa May spricht im Unterhaus | Brexit | London

Британський парламент знову відхилив угоду про Brexit 12.03.2019

"За" проект угоди проголосували 242 члени парламенту. "Проти" - 391. У наступні два дні Палата громад зможе проголосувати за вихід з блоку без угоди або перенесення Brexit.

Großbritannien London - Parlamentssitzung

ЄС готується до Brexit без угоди: Ми зробили усе, що могли 12.03.2019

У ЄС із прикрістю почули про результати голосування британського парламенту щодо угоди про Brexit, заявив речник Дональда Туска. Якщо Лондон проситиме подовжити термін для виходу з ЄС, Брюссель готовий це розглянути.

Реклама

Докладно

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас

Глава МЗС ФРН: Німеччина готова до жорсткого Brexit

Відмова Лондона від угоди з Брюсселем збільшує ймовірність неврегульованого виходу Великобританії з ЄС.  

ЄС, податкові оази, податки, ухиляння від сплати податків, офшори

Євросоюз розширив чорний список "податкових оаз"

Брюссель переглянув перелік юрисдикцій, які використовуютьдля ухиляння від податків. До списку додали 10 країн.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  