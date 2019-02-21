Глава МЗС ФРН затримався в Малі через несправний літак

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) у четвер, 28 лютого, не зміг вилетіти зі столиці Малі Бамако через технічну несправність урядового літака Airbus A319. Представниця німецького МЗС повідомила, що повернення глави зовнішньополітичного відомства до Берліна планується 1 березня.

Сам міністр спокійно сприйняв затримку, зазначивши, що вже налітав "більше 300 тисяч кілометрів без поломок". Під час поїздки західноафриканськими країнами Маас раніше відвідав Буркіна-Фасо і Сьєрра-Леоне. У Малі глава МЗС ФРН особливо виділив "вирішальний внесок" в мирному процесі німецьких військовослужбовців, що беруть участь в європейській місії EUTM. Їм "необхідне сучасне обладнання для виконання своїх завдань в подібній небезпечній обстановці", наголосив міністр.

Інцидент з повітряним судном Мааса - не перший випадок неполадок урядових літаків. Так, наприклад, в листопаді 2018 року канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) пропустила відкриття саміту "великої двадцятки" (G20) в Буенос-Айресі через "збій електронних систем" в урядовому літаку.

У січні міністр ФРН з питань економічного співробітництва і розвитку Ґерд Мюллер (Gerd Müller) був змушений змінити програму свого закордонного турне країнами південної Африки через поломку урядового лайнера Global 5000.

У тому ж місяці виліт урядового літака "Теодор Гойс" з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier) з Ефіопії був відкладений, причиною чого стали неполадки в системі подачі стисненого повітря.