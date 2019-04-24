 Глава МЗС ФРН закликає до протестів проти правих екстремістів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.06.2019

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Новини

Глава МЗС ФРН закликає до протестів проти правих екстремістів

У відповідь на вбивство політика з Касселя, де припускають правоекстремістське підґрунтя, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас закликав демократію "оборонятися".

Гайко Маас

Гайко Маас (фото з архіву)

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) закликав до масштабних акцій протесту проти правих екстремістів. Про це керівник німецького зовнішньополітичного відомства написав у колонці для газети Bild, що вийшла друком у суботу, 22 червня. "Демократія повинна вміти оборонятися", - зазначив Маас.

Приводом для таких закликів урядовця стало скоєне нещодавно вбивство глави адміністративного округу Кассель Вальтера Любке (Walter Lübcke). На початку червня політик, який підтримував біженців, був убитий пострілом у голову з близької відстані поблизу свого будинку. За версією слідства, у справі простежується правоекстремістське підґрунтя.

"Четвер за демократію!"

За словами Мааса, в Німеччині через 80 років після початку Другої світової війни політики знову розплачуються власним життям за свої політичні переконання, стаючи жертвами правих терористів. Тож така ситуація наочно ілюструє, що "Німеччина має проблему з тероризмом", наголосив глава МЗС ФРН.

"Покажімо, що нас більше, ніж правих радикалів, антисемітів та розкольників суспільства", - закликав Маас. "Можливо, нашій країні потрібні не лише Fridays for Future (масові виступи на захист клімату школярів та молоді, котрі відмовляються від занять у школі задля участі в демонстраціях. - Ред.), які стимулювати так багато процесів. А, можливо, й четвер за демократію", - виснував урядовець.

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