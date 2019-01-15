Глава МЗС ФРН закликав Москву врятувати договір про роззброєння

Під час зустрічі в Москві глав зовнішньополітичних відомств Росії та Німеччини Сергія Лаврова та Гайко Мааса (Heiko Maas) глава МЗС ФРН закликав РФ зберегти Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД). "Ми вважаємо, що Росія може врятувати договір", - зазначив Маас у п'ятницю, 18 січня.

"ДРСМД є важливою опорою європейської архітектури безпеки. Ми всі зацікавлені в збереженні цієї угоди", - сказав німецький міністр. Він нагадав, що впродовж останніх п'яти років США безуспішно обговорювали з Росією ймовірні порушення договору. На думку Мааса, Росія може врятувати договір, відмовившись від ракет, що порушують положення ДРСМД. Хоча для цього залишилося вже не так багато часу.

ДРСМД був підписаний лідерами США та СРСР у 1987 році та фіксує відмову сторін виробляти, використовувати та зберігати балістичні ракети наземного базуваня середньої (від 1000 до 5000 кілометрів) та малої дальності (від 500 до 1000 кілометрів). 4 грудня 2018 року США пообіцяли вийти з ДРСМД, якщо Росія не виконуватиме свої зобов'язання. На думку НАТО, Росія порушила договір, створивши крилату ракету наземного базування 9М729 для комплексу "Іскандер".

Нагадаємо, що під час переговорів у Москві Лавров та Маас також обговорили можливість відправлення німецьких та французьких спостерігачів до Керченської протоки, а також погодились з тим, що Керченська криза не повинна повторитися. Маас нагадав Лаврову про пропозиції Берліна і Парижа про те, щоб офіційно задокументувати положення про свободу судноплавства в Керченській протоці. Однак сторони не досягли згоди з цього питання.