 Глава МЗС ФРН Гайко Маас обговорить Україну під час візиту до Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.08.2020

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Глава МЗС ФРН Гайко Маас обговорить Україну під час візиту до Росії

Міністри закордонних справ Німеччини та Росії Гайко Маас і Сергій Лавров обговорять в Москві ситуацію в Україні, Сирії та Лівії, а також відносини між Євросоюзом і РФ.

Сергій Лавров і Гайко Маас під час зустрічі в Берліні у 2018 році

Сергій Лавров і Гайко Маас під час зустрічі в Берліні у 2018 році

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) 11 серпня здійснить одноденний візит до Росії. Про це у четвер, 6 серпня, повідомило МЗС ФРН. У Москві Маас зустрінеться зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим. Зокрема вони обговорять питання, пов'язані з Україною.

"Особливу увагу передбачається приділити тематиці перехресних ініціатив, відбудеться поглиблений обмін думками з найбільш актуальних міжнародних проблем, включно зі становищем в Україні, Сирії та Лівії", - повідомив заступник директора департаменту інформації та друку МЗС Росії Антон Зайцев, передає агенція "Інтерфакс".

Також сторони обговорять ситуацію навколо врегулювання іранської ядерної проблеми, а також питання глобальної безпеки. "Будуть порушені питання відносин Росія-ЄС з урахуванням головування Німеччини в Раді Євросоюзу в другій половині цього року", - повідомив Зайцев.

Після цього Маас поїде в Санкт-Петербург, де зустрінеться з губернатором міста Олександром Бєгловим, повідомили в російському МЗС. Частина програми буде присвячена вшануванню пам'яті жертв та тих, хто вижив під час німецької блокади Ленінграда під час Другої світової війни. Маас поспілкується з блокадниками за допомогою відеозв'язку.

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