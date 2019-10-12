 Глава МЗС ФРН Гайко Маас здійснив неанонсований візит до Лівії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.10.2019

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Новини

Глава МЗС ФРН Гайко Маас здійснив неанонсований візит до Лівії

Під час свого неоголошеного візиту до Лівії очільник МЗС ФРН Гайко Маас розповів про намір провести в Берліні ще до кінця року саміт щодо вирішення конфлікту в Лівії.

Гайко Маас під час візиту в Лівію

Гайко Маас (л.) під час візиту в Лівію

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) прибув у неділю, 27 жовтня, з неанонсованим візитом до Лівії. У цій північно-африканській країні Маас зустрівся з прем'єр-міністром Лівії Фаїзом ас-Сараджом, який очолює визнаний міжнародною спільнотою лівійський уряд. Його супроводжував спецпосланець ООН щодо Лівії Гассан Саламе, передає агенція новин dpa.

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З міркувань безпеки зустріч відбулася в розташованому на узбережжі Середземного моря населеному пункті Зуара, а не в столиці країни Тріполі. Під час візиту Маас поділився з журналістами планами провести ще цього року в Берліні саміт щодо пошуку мирного врегулювання для громадянської війни в Лівії, що вирує в цій країні з 2011 року. Цьому заходу ще має передувати зустріч на експертному рівні. 

"Ми хочемо спробувати", - сказав німецький урядовець, якого цитує dpa. Утім, міністр закордонних справ ФРН визнав, що пошук мирного вирішення для війни в Лівії "складне" завдання.

Сам візит Мааса до Лівії тривав три години.

Лівія вважається однією з головних транзитних країн для біженців на шляху до Європи. За оцінками Міжнародної організації з міграції (МОМ), в Лівії перебуває від 700 000 до мільйона біженців. Крім них, ще є більше 300 000 лівійців, які були змушені залишити свої місця проживання через бойові дії і стали внутрішньо переміщеними особами.

Ситуацію погіршив також розпочатий у квітні цього року наступ військ генерала Халіфа Хафтара на столицю країни Тріполі. На даний момент жодна із сторін протистояння не має достатньо сил для перемоги над супротивником.

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