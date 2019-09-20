 Глава МЗС ФРН Гайко Маас закликав країни світу до співробітництва | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.09.2019

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Новини

Глава МЗС ФРН Гайко Маас закликав країни світу до співробітництва

Жодна з окремих країн не здатна самостійно впоратися з важливими нинішніми проблемами, заявив очільник німецького міністерства закордонних справ Гайко Маас під час виступу на Генасамблеї ООН.

Гайко Маас під час виступу на Генасамблеї ООН

Гайко Маас під час виступу на Генасамблеї ООН

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) закликав країни світу до співробітництва. "Жодна з великих майбутніх проблем нашого часу не може бути вирішена однією країною", - заявив він під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку ввечері в середу, 25 вересня, цитує агенція Reuters.

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У відповідь на вбивство політика з Касселя, де припускають правоекстремістське підґрунтя, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас закликав демократію "оборонятися". (22.06.2019)

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас відвідав столицю Польщі, щоб взяти участь у відзначенні 75-річчя Варшавського повстання. При цьому він заявив, що відчуває "глибокий сором" за дії нацистів щодо поляків. (01.08.2019)

Як приклад він навів питання захисту клімату, котре може бути вирішено лише спільними зусиллями. "Працювати разом, шукати компроміси, захищати наші спільні правила та інститути - це те, що ми розуміємо, як стійку зовнішню політику", - наголосив Маас. За його словами, такою може бути політика, яка базується на "стійких угодах замість швидких домовленостей за рахунок інших".

Таким чином Гайко Маас зайняв протилежну позицію стосовно президента США Дональда Трампа, який раніше у виступі на Генасамблеї ООН закликав до підтримки національних інтересів. "Майбутнє належить патріотам", - наголосив американський президент, цитує агенція dpa.

Очільник німецького МЗС також висловився за проведення переговорів між США та Іраном. Для цього немає ніяких нереальних передумов, додав Маас, пославшись на вимогу Тегерана щодо припинення американських санкцій.

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