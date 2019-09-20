Глава МЗС ФРН Гайко Маас закликав країни світу до співробітництва

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) закликав країни світу до співробітництва. "Жодна з великих майбутніх проблем нашого часу не може бути вирішена однією країною", - заявив він під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку ввечері в середу, 25 вересня, цитує агенція Reuters.

Як приклад він навів питання захисту клімату, котре може бути вирішено лише спільними зусиллями. "Працювати разом, шукати компроміси, захищати наші спільні правила та інститути - це те, що ми розуміємо, як стійку зовнішню політику", - наголосив Маас. За його словами, такою може бути політика, яка базується на "стійких угодах замість швидких домовленостей за рахунок інших".

Таким чином Гайко Маас зайняв протилежну позицію стосовно президента США Дональда Трампа, який раніше у виступі на Генасамблеї ООН закликав до підтримки національних інтересів. "Майбутнє належить патріотам", - наголосив американський президент, цитує агенція dpa.

Очільник німецького МЗС також висловився за проведення переговорів між США та Іраном. Для цього немає ніяких нереальних передумов, додав Маас, пославшись на вимогу Тегерана щодо припинення американських санкцій.