 Глава МЗС ФРН вимагає від Росії звільнити українських моряків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.05.2019

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Новини

Глава МЗС ФРН вимагає від Росії звільнити українських моряків

Утримання Росією українських моряків після того, як Міжнародний трибунал із морського права наказав звільнити їх, є незаконним, наголосив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас під час візиту до Києва.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) вимагає, щоб Москва негайно звільнила 24 ув'язнених в Росії українських моряків. Про це він заявив у четвер, 30 травня, під час візиту до Києва, передає агенція dpa. Міністр наголосив, що утримання моряків після того, як Міжнародний трибунал із морського права наказав Росії звільнити їх, є незаконним. Маас також хоче під час свого візиту зустрітися з родинами ув'язнених моряків.

Як повідомлялося, перед відльотом до Києва очільник німецького МЗС, який відвідує Україну разом з французьким колегою, зазначив, що "Німеччина і Франція не згортають свою діяльність для України, а цілком навпаки". "Люди в Україні пов'язують великі надії з обранням нового президента. Ми хочемо запропонувати президенту Зеленському підтримку для того, щоб реалізувати ці надії. Для цього необхідні подальші реформи, особливо у сфері боротьби з корупцією", - зазначив Маас.

Як повідомлялося, 25 травня Міжнародний трибунал із морського права зобов'язав Росію негайно звільнити захоплених у Керченській протоці українських моряків і дозволити їм повернутися в Україну, а також повернути Україні захоплені кораблі.

DW.COM

РФ не змінить свою позицію щодо звільнення українських військових моряків, яких захопили в Керченській протоці. Їхню долю вирішить суд, заявив прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков. (27.05.2019)

Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Росію повернути Україні три кораблі та відпустити на волю 24 українських моряків. (25.05.2019)

Втім Москва відмовилась виконувати рішення суду, стверджуючи, що Міжнародний трибунал з морського права не має юрисдикції для розгляду "керченського інциденту". Суд у Москві відхилив апеляційні скарги щодо звільнення усіх 24 моряків.

У листопаді 2018 року російські прикордонники із застосуванням зброї затримали в Чорному морі в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і два малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси в український порт в Азовському морі. Суд в анексованому Криму арештував 24-х українських моряків цих суден до 25 січня 2019 року. Наприкінці листопада моряків перевели в Москву, згодом арешт продовжували.

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