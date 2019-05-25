Глава МЗС ФРН вимагає від Росії звільнити українських моряків

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) вимагає, щоб Москва негайно звільнила 24 ув'язнених в Росії українських моряків. Про це він заявив у четвер, 30 травня, під час візиту до Києва, передає агенція dpa. Міністр наголосив, що утримання моряків після того, як Міжнародний трибунал із морського права наказав Росії звільнити їх, є незаконним. Маас також хоче під час свого візиту зустрітися з родинами ув'язнених моряків.

Як повідомлялося, перед відльотом до Києва очільник німецького МЗС, який відвідує Україну разом з французьким колегою, зазначив, що "Німеччина і Франція не згортають свою діяльність для України, а цілком навпаки". "Люди в Україні пов'язують великі надії з обранням нового президента. Ми хочемо запропонувати президенту Зеленському підтримку для того, щоб реалізувати ці надії. Для цього необхідні подальші реформи, особливо у сфері боротьби з корупцією", - зазначив Маас.

Як повідомлялося, 25 травня Міжнародний трибунал із морського права зобов'язав Росію негайно звільнити захоплених у Керченській протоці українських моряків і дозволити їм повернутися в Україну, а також повернути Україні захоплені кораблі.

Втім Москва відмовилась виконувати рішення суду, стверджуючи, що Міжнародний трибунал з морського права не має юрисдикції для розгляду "керченського інциденту". Суд у Москві відхилив апеляційні скарги щодо звільнення усіх 24 моряків.

У листопаді 2018 року російські прикордонники із застосуванням зброї затримали в Чорному морі в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і два малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси в український порт в Азовському морі. Суд в анексованому Криму арештував 24-х українських моряків цих суден до 25 січня 2019 року. Наприкінці листопада моряків перевели в Москву, згодом арешт продовжували.