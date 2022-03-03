Глава МЗС Німеччини пообіцяла Путіну нові санкції за його "наступальну війну"

На Заході думають над новими санкціями проти Росії за її війну проти України. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) у п'ятницю, 4 березня, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі перед екстреним засіданням глав МЗС Альянсу, повідомляє кореспондент DW.

"Ми протиставляємо нелюдяності Путіна нашу спільну людяність. Ми все зробимо для того, аби ці страждання припинилися. Це означає, що крім гуманітарної допомоги та трьох уже запроваджених гострих пакетів санкцій, ми вдамося до подальших заходів, які битимуть цілеспрямовано у центр влади Путіна", - зазначила Бербок.

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Які саме заходи це будуть, глава МЗС не уточнила. Очікується, що це стане темою засідань міністрів закордонних справ країн НАТО, а також G7 і Євросоюзу, які всі відбудуться 4 березня.

Російське вторгнення в Україну Бербок назвала "наступальною війною Путіна". "Ми бачимо, що багато росіян - у Росії, але також у всьому світі, зокрема в Європі та Німеччині, - чітко говорять, що це не їхня війна. Що вони хочуть разом жити у мирі. Що це війна Путіна", - додала глава МЗС.

Як відомо, російська влада називає повномасштабну війну проти України "спеціальною військовою операцією" та забороняє ЗМІ називати її війною чи вторгненням. У п'ятницю Держдума РФ також ухвалила закон про кримінальне покарання за "фейки" про дії російських військ.

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