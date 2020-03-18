Глава МЗС Німеччини назвав рішення ПАРЄ щодо членства Росії шляхом до компромісу

"Росія належить до Ради Європи - з усіма правами і обов'язками. Я задоволений, що Парламентська асамблея Ради Європи виклала шлях для компромісу щодо членства Росії", - заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) у вівторок, 25 червня. Маас закликав Москву зробити конструктивний внесок до цього компромісу. "Ми нагадуватимемо Росії про її обов'язки, ... до яких належить дотримання стандартів Європейської конвенції з захисту прав людини", - наголосив глава МЗС ФРН.

Маас також пояснив, що рішення ПАРЄ є гарною новиною для російського громадянського суспільства, оскільки громадяни та громадянки РФ і надалі матимуть змогу захищати свої права у Європейському суді з прав людини. Це рішення також уможливлює роботу експертів РЄ на місці для перевірки дотримання Росією її зобов'язань, наприклад в рамках Конвенції про заборону катувань.

Нагадаємо, ПАРЄ позбавила права голосу російську делегацію у квітні 2014 року через анексію Росією українського Криму. Санкції щодо РФ продовжували кілька разів, і на знак протесту російські депутати не брали участі в роботі ПАРЄ з 2016 року. Влітку 2017 року Москва припинила платити внески до бюджету Ради Європи, пояснюючи це тим, що делегація Держдуми РФ не має повноцінних прав в ПАРЄ

У ніч на 25 червня 2019 року ПАРЄ ухвалила резолюцію "Посилення процесу прийняття рішень Парламентською асамблеєю щодо повноважень і голосування". Цей документ надав можливість Росії направити своїх депутатів в асамблею. Резолюція також заборонила карати національні делегації, позбавляючи їх права голосу, виступів і представництва в ПАРЄ.

Як наслідок українська делегація у ПАРЄ 25 червня вирішила припинити роботув поточній сесії асамблеї на знак протесту можливому поверненню делегації РФ. Голова делегації України Володимир Ар'єв також заявив про звернення до Верховної Ради щодо необхідності терміново розглянути питання зупинення участі України в ПАРЄ у подальшому.