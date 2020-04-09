Глава МЗС Німеччини заперечив Дональду Трампу

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас висловився на підтримку ВООЗ. Президент США раніше пригрозив припинити фінансування цієї організації.
Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) каже про посилення ролі Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) внаслідок коронавірусної кризи. "ВООЗ відіграє беззаперечну роль під час пандемії СOVID-19. Ми повинні її посилити і підтримати та зробити так, щоб у майбутньому організація була ще більш потужною", - заявив Маас у п'ятницю, 10 квітня, в Берліні.
Як відомо, кілька днів тому президент США Дональд Трамп розкритикував ВООЗ і заявив, що припинить фінансування організації в США. Трамп, зокрема, стверджував, що ВООЗ "дуже орієнтована на Китай" у своєму підході. "ВООЗ припустилась серйозної помилки. З якоїсь причини, США сплачує найбільші внески до ВООЗ. Утім, ця організація дуже орієнтована на Китай. Ми ретельно це проаналізуємо. На щастя, я відхилив їхні поради щодо того, щоб залишати відкритими наш кордон з Китаєм. Чому вони дали нам таку неправильну рекомендацію?" - написав Трамп 7 квітня у соцмережі Twitter.
За час свого президентства Трамп висловлював скептицизм щодо багатьох міжнародних організацій і неодноразово критикував ВООЗ. У своїй останній пропозиції щодо бюджету в лютому адміністрація Трампа закликала зменшити внесок США в ВООЗ - з 122,6 мільйона доларів до 57,9 мільйона доларів.
Між тим США нині найбільше у світі потерпають від коронавірусу. Станом на 10 квітня там зафіксоване найбільше число заражених на SARS-CoV-2 людей - понад 466 тисяч. Жертвами хороби COVID-19 у США стали понад 16 тисяч осіб.