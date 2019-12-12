Глава МЗС Німеччини закинув Путіну спробу виправдати вбивство в Берліні

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) спростував слова президента Росії Володимира Путіна про реакцію ФРН на спробу Москви домогтися екстрадиції колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі, убитого влітку в Берліні.

Твердження президента РФ про те, що неодноразові запити Москви про видачу Хангошвілі не знайшли "взаєморозуміння" у німецьких колег, трохи схожі на запізнілу спробу "виправдання", заявив Маас в ефірі телеканалу ZDF увечері четвера, 12 грудня. "Ці претензії, які зараз прозвучали, в минулому не повідомлялись федеральному уряду. Нині все це заявляється навздогін і сприймається трохи як виправдання. Це звучить дивно", - сказав Маас.

Офіційний Берлін раніше спростував слова Путіна про звернення Росії до ФРН з таким запитом.

Як повідомлялось, президент РФ раніше прокоментував вбивство в Берліні. Путін назвав убитого "бойовиком" і "кривавою людиною". Він відкинув звинувачення у тому, що до вбивства Хангошвілі могли бути причетні російські спецслужби, та наголосив, що "це бандитське середовище, і там може статися все, що завгодно".

Резонансне вбивство в Берліні

Зелімхан Хангошвілі, який був польовим командиром під час другої чеченської війни, був застрелений 23 серпня 2019 року в берлінському парку Малий Тіргартен. Влада Росії раніше оголосила його в розшук за звинуваченням у тероризмі. Хангошвілі виїхав до Німеччини після того, як в 2015 році в Грузії на нього було здійснено черговий замах.

Імовірного вбивцю затримали в Берліні того ж дня. Ним виявився чоловік з російським паспортом на ім'я Вадима Соколова. Портал журналістських розслідувань The Insider 3 грудня повідомив, що "Вадим Соколов" - насправді 54-річний Вадим Красиков, якого Росія оголошувала в розшук через Інтерпол в 2014 році.

Розслідування вбивства взяла на себе Федеральна прокуратура Німеччини. Таке відбувається лише за підозри, що до злочину причетні спецслужби іншої держави. Як повідомила пресслужба відомства, німецькі слідчі органи перевірять дані про можливу причетність державних органів РФ або Чечні до організації вбивства Хангошвілі.

Взаємні висилки дипломатів

Німеччина критикувала Москву через недостатнє співробітництво у розслідуванні на тлі численних свідчень того, що вбивство було виконане на замовлення російської або чеченської влади. У зв'язку з цим Берлін вислав двох російських дипломатів. Росія 12 грудня у відповідь оголосила персонами нон грата двох співробітників посольства Німеччини в Москві.