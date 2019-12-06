 Глава МЗС Німеччини вимагає від РФ йти назустріч Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.12.2019

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Новини

Глава МЗС Німеччини вимагає від РФ йти назустріч Україні

Глава МЗС ФРН Гайко Маас закликав РФ до досягнення далекосяжних домовленостей. Відповідну заяву він зробив напередодні "нормандського" саміту.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) вимагає від Кремля більшої готовності йти назустріч Україні. Про це йдеться в інтерв'ю Мааса виданню Bild am Sonntag, частина з якого була оприлюднена у неділю, 8 грудня.

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Під час "нормандського" саміту Володимир Зеленський вимагатиме обміну полоненими за принципом "усіх на всіх", виведення з Донбасу незаконних формувань та проведення там місцевих виборів за українським законодавством. (04.12.2019)

Окрім України, Росії та ОБСЄ в переговорах щодо Донбасу мають брати участь представники ОРДЛО, які виїхали з цих територій, заявив помічник президента України Андрій Єрмак. (05.12.2019)

За словами німецького міністра, після кількох років, коли не було зрушень, президент України Володимир Зеленський виявив сміливість зробити перші кроки "з усіма внутрішньополітичними ризиками та побічними ефектами".

Тепер Росія також повинна показати, що подальші домовленості можливі, вважає Маас. Утім, для цього потрібно ще докласти багато дипломатичних зусиль і мати терпіння, додав він.

"Разом із Францією ми також повинні вплинути на Росію (...) У понеділок, насамперед, йтиметься про те, щоб майже щоденному проливанню крові на європейській землі нарешті було покладено край", - зазначив німецький міністр.

Нагадаємо, зустріч глав держав та урядів Німеччини, Франції, України та Росії, так званої "нормандської четвірки", відбудеться в Парижі 9 грудня. Це - перший саміт з осені 2016 року. Як повідомлялося, безпосередньо перед самітом канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) проведе окремі зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним. 

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Донбас в очікуванні "нормандської" зустрічі: надія на мир чи страх капітуляції? (06.12.2019)

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