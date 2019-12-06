Глава МЗС Німеччини вимагає від РФ йти назустріч Україні

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) вимагає від Кремля більшої готовності йти назустріч Україні. Про це йдеться в інтерв'ю Мааса виданню Bild am Sonntag, частина з якого була оприлюднена у неділю, 8 грудня.

За словами німецького міністра, після кількох років, коли не було зрушень, президент України Володимир Зеленський виявив сміливість зробити перші кроки "з усіма внутрішньополітичними ризиками та побічними ефектами".

Тепер Росія також повинна показати, що подальші домовленості можливі, вважає Маас. Утім, для цього потрібно ще докласти багато дипломатичних зусиль і мати терпіння, додав він.

"Разом із Францією ми також повинні вплинути на Росію (...) У понеділок, насамперед, йтиметься про те, щоб майже щоденному проливанню крові на європейській землі нарешті було покладено край", - зазначив німецький міністр.

Нагадаємо, зустріч глав держав та урядів Німеччини, Франції, України та Росії, так званої "нормандської четвірки", відбудеться в Парижі 9 грудня. Це - перший саміт з осені 2016 року. Як повідомлялося, безпосередньо перед самітом канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) проведе окремі зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним.