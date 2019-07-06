 Глава МЗС Люксембурга застеріг від нової хвилі міграції в ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.07.2019

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Новини

Глава МЗС Люксембурга застеріг від нової хвилі міграції в ЄС

У разі загострення конфлікту між США і Іраном Європу очікує масовий приплив біженців, заявив глава МЗС Люксембурга Жан Ассельборн.

Жан Ассельборн

Жан Ассельборн

Мільйони біженців можуть приїхати з Ірану до ЄС у разі загострення протистояння між США і Іраном. Такий прогноз зробив міністр закордонних справ Люксембурга Жан Ассельборн у інтерв'ю німецькій газеті Die Welt am Sonntag, опублікованому на сайті тижневика в суботу, 6 липня.

"Якщо ситуація між Вашингтоном і Тегераном продовжить загострюватися, виникне загроза того, що три мільйони афганців, які проживають в Ірані, залишать країну", - заявив політик.

У той же час Ассельборн закликав іранську владу не відмовлятися від виконання зобов'язань Тегерана за ядерного угодою 2015 року. Інакше відносини між Іраном і Європейським Союзом будуть зіпсовані, а це не піде на користь жодній зі сторін, підкреслив дипломат. "Я можу тільки застерегти Іран від того, щоб почати в неділю збагачувати уран вище дозволеної норми", - зазначив політик.

Нагадаємо, що цього тижня іранський президент Хасан Роухані заявив, що Тегеран сам буде визначати необхідний йому рівень збагачення урану. Конфлікт США з Іраном загострився після того, в травні 2018 року Вашингтон в односторонньому порядку вийшов з ядерної угоди з Ірану. Після цього Тегеран також відмовився виконувати частину своїх зобов'язань за ядерною угодою.

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