Глава МЗС КНДР: Без посилення довіри не буде роззброєння

Міністр закордонних справ КНДР Лі Ен Хо піддав нищівній критиці нинішню політику санкцій з боку США щодо Пхеньяна . Про це Лі Ен Хо заявив у суботу, 29 вересня, виступаючи на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

На думку керівника північнокорейського дипломатичного відомства, саме це й призвело до сповільнення процесу денуклеарицації на Корейському півострові. США "роблять ставку на заходи примусу", а вони "смертельні для забезпечення довіри", наголосив Хо, якого цитує агенція новин AFP.

"Без жодної довіри до США не буде довіри щодо нашої національної безпеки", - наголосив глава МЗС КНДР. Він також зазначив, що за таких умов Пхеньян "у жодному разі" не буде "першим" проводити ядерне роззброєння.

Нагадаємо, 19 вересня лідер КНДР Кім Чен Ин та президент Південної Кореї Мун Чже Ін досягли згоди про денуклеаризацію Корейського півострова. КНДР, зокрема, пообіцяла згорнути свою ядерну програму .

Про повне ядерне роззброєння на Корейському півострові Кім Чен Ин та Муж Чже Ін домовилися ще під час саміту в квітні цього року. Згодом у червні 2018 Кім Чен Ин зустрівся в Сінгапурі з президентом США Дональдом Трампом. Тоді сторони підписали спільний документ, згідно з яким КНДР готова відмовитися від ядерної зброї.

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