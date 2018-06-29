 Глава МЗС Естонії вимагає зупинити ″Північний потік-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.07.2018

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Новини

Глава МЗС Естонії вимагає зупинити "Північний потік-2"

У Таллінні вважають, що новий газопровід дає можливість для "втручання" РФ у європейську політику. Раніше Білий дім також різко критикував "Північний потік-2".

Міністр закордонних справ Естонії Свен Міксер

Міністр закордонних справ Естонії Свен Міксер

Міністр закордонних справ Естонії Свен Міксер вимагає зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2".

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Необхідно усвідомити, що "Газпрому" і "Нафтогазу" в будь-якому разі доведеться домовлятися про продовження транзиту Україною після 2019 року, застерігає Роланд Ґетц. (30.06.2018)

Брюссель хоче допомогти Росії і Україні укласти угоду про газовий транзит через українську територію після 2019 року. В Єврокомісії визнають, що не мають інструментів для зупинення будівництва газогону. (25.05.2018)

"Північний потік-2" наштовхується на дедалі більший політичний опір. Проте, у разі реалізації проекту транзит газу з Росії до Європи через Україну, вочевидь, триватиме і після 2019 року. (20.04.2018)

На його думку, висловлену в інтерв'ю газеті Die Welt у понеділок, 2 липня, газопровід є не економічним, а політичним проектом. "Це лише важіль для втручання Росії в європейську політику", - заявив Міксер і додав, що зупинити проект - в інтересах ЄС. Раніше США також виступали проти  будівництва "Північного потоку-2" і навіть погрожували санкціями в іншому випадку. В Єврокомісії висловлювали побоювання, що новий газопровід збільшить залежність від російського газу. Проти "Північного потоку-2" також висловлювалися Польща й балтійські країни.

Україна виступає проти будівництва газопроводу та висловлює занепокоєння через можливу втрату в майбутньому транзиту російського газу до Європи. Як повідомлялося, нещодавно президент РФ Володимир Путін заявив, що поставки газу через Україну будуть тривати і після здачі "Північного потоку-2" в експлуатацію, якщо це буде "економічно обгрунтовано і доцільно для всіх сторін-учасниць".

Нагадаємо, роботи зі спорудження нового газогону у Німеччині розпочалися в травні 2018 року. Угоди щодо фінансування проекту газогону "Північний потік-2" підписані з компаніями ENGIE (Франція), OMV (Австрія), Royal Dutch Shell (Великобританія-Нідерланди), Uniper і Wintershall (обидві - Німеччина). Протяжність трубопроводу з пропускною спроможністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік повинна скласти 1220 кілометрів, він з'єднає російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.

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Фактчек DW: Чи справді будівництво "Північного потоку-2" економічно необґрунтоване? (10.04.2018)

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